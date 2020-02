Cagliari, tegola Pavoletti: lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro

Leonardo Pavoletti conclude così la stagione 2019/2020 di Serie A. L’attaccante rossoblù ha riportato, così come si legge dal comunicato del club sardo, una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedente operato.

Una brutta notizia per Maran e per la squadra, perché il rientro del giocatore era previsto per Marzo, dopo un calvario che lo ha tenuto lontano dal campo dalla fine dello scorso agosto.

La ricaduta allo stesso ginocchio operato ad Innsbruck costringerà Pavoletti a restare fuori dal campo per almeno sei mesi.