Cagliari SWR: “È nostro dovere tutelare le fasce deboli”

Lo afferma il project manager dell’evento solidale femminile virtualmente più partecipato d’Italia (17.669 iscritte prima dello stop con spostamento di data), Fabio Carini, complimentandosi e ringraziando soprattutto le associazioni sarde che, da sole, hanno raccolto oltre 11mila adesioni, attivando in questo modo una straordinaria azione di fundraising a sostegno della propria attività e, di pari passo, consentendo a tante donne di vivere un’esperienza considerata costruttiva e ad alto impatto emozionale.

Noi non siamo la Coppa Davis – prosegue Carini – ma un evento a grande partecipazione popolare improntato alla promozione della salute, alla diffusione della responsabilità sociale e al contrasto della violenza di genere, veicolando questi messaggi attraverso un raduno festoso all’interno del quale ogni singola persona è un libro da sfogliare, un racconto da applaudire e conservare.

Il nostro modo di essere utili al territorio che ci ospita – aggiunge l’ esponente SWR – è quello di sostenere concretamente i progetti solidali delle associazioni che, per partecipare al Charity Goal, il premio finale, devono essere rigorosamente sarde e operare localmente. Tra bonus pettorali e Charity Goal, infatti, la SoloWomenRun ha contribuito con quasi 100mila euro alla realizzazione di splendide iniziative a favore di donne e famiglie sarde in difficoltà.

Il primo pensiero in pieno Coronavirus – evidenzia ancora Carini – è stato perciò quello di garantire la massima sicurezza e serenità alle donne che sono alle prese con problemi di salute e che, in un contesto di incertezza palesemente non creato da noi, avrebbero optato per rimanere a casa e non rischiare, oppure avrebbero convissuto con l’ansia di uno starnuto potenzialmente infettivo. Questa – chiarisce il project manager – non è la festa che vogliamo e per questo motivo abbiamo accentrato tutte le difficoltà su noi stessi, dovendo impegnare tempo e risorse extra per riproporre a giugno l’ edizione 2020.

La scelta più semplice per l’organizzazione – spiega Carini – sarebbe ovviamente stata quella di andare avanti con la programmazione originale nonostante defezioni annunciate e paure dilaganti, evitando così di assumere l’onere di un rinvio che ci sta mettendo a dura prova e che, comprensibilmente, ha rimesso in gioco soprattutto la partecipazione di coloro le quali sarebbero giunte con ogni mezzo dagli altri centri dell’Isola. Scusandoci con le iscritte che non hanno compreso e condiviso tale decisione – conclude il rappresentante dell’ organizzazione SWR – ripartiamo verso giugno con l’entusiasmo che da sei anni ci trasmettono le donne sarde con la loro forza, la determinazione e il coraggio di affrontare momenti ben peggiori di questo. Ci vediamo a giugno, noi ci saremo.