Cagliari: spacciava in Via Emilia, la Polizia denuncia un 27enne

Ieri pomeriggio un equipaggio della Squadra Volante, mentre percorreva Via Emilia, zona nota agli operatori per la fiorente attività di spaccio, ha notato un giovane che, alla vista dell’auto coi colori d’istituto, accelerava decisamente l’andatura per eludere un possibile controllo di Polizia.

Gli Agenti, insospettiti da questo atteggiamento, lo hanno bloccato immediatamente e, dopo un primo controllo, hanno scoperto, ben nascosta all’interno del proprio borsello, una bustina di plastica contenente circa 10 grammi tra marjuana e hashish, e circa 75 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Il giovane, identificato per D.C., 27enne cagliaritano, già noto alle forze di polizia per i suoi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, non ha saputo dare spiegazioni su quanto trovato dagli Agenti.

Visto quanto scoperto, gli operatori hanno segnalato il D.C. all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.