Cagliari Solowomenrun, si corre domenica 7 giugno alle 9:30

Conseguentemente al rinvio per Coronavirus della 6. Cagliari SoloWomenRun, originariamente prevista domenica 8 marzo, l’organizzazione ha deciso di accogliere le oltre duemila richieste giunte attraverso i social dell’ evento.

Non si correrà nella serata di sabato 6 giugno come proposto nei giorni scorsi, ma, in accordo con il sindaco del capoluogo sardo, domenica 7 giugno, data definitiva per l’edizione 2020, con partenza unica Open e Challenge confermata da via Roma alle 9.30 e arrivo per tutte in piazza dei Centomila.

L’ organizzazione recepisce le richieste giunte anche da tante donne in arrivo da fuori città, pronte a partecipare raggiungendo Cagliari con treni e pullman, per una festa rosa da record. La SoloWomenRun al momento è la corsa femminile con più iscritte d’Italia. E si punta a raggiungere la cifra di 20mila partecipanti, tetto massimo fissato.