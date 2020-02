Cagliari: questo weekend al Teatro delle Saline l’opera “Peter Pan” della Compagnia Akròama

Giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 febbraio, alle 21, il Teatro delle Saline – piazzetta Billy Sechi n. 3/4, Cagliari – ospita “Peter Pan” della compagnia Akròama. Con la regia di Elisabetta Podda va in scena una sequela di avventure ricche di emozioni, colpi di scena, personaggi strepitosi. Ma la storia offre con garbo e realtà uno spaccato con argomenti di forte impatto anche gli spettatori adulti. Il tutto con una precisa ed eccellente qualità artistica.



Una storia imperdibile. Peter Pan: l’eterno ragazzino che vive tra le fate e ama ascoltare storie, si destreggia tra pirati e sirene. Ma Peter Pan è anche un orfano con problemi di memoria che mal si adatta alle regole degli adulti, preferisce rimanere intrappolato in rapporti statici piuttosto che affrontare i propri traumi e crescere. Mentre in Italia la classica visione di Peter Pan è strettamente collegata all’omonimo film di Disney principalmente per bambini, in Inghilterra e negli Stati Uniti gli aspetti psicologici più profondi e le tematiche adulte sono ben conosciute. Trattare un tema impegnativo come il percorso di formazione di un bambino abbandonato nei giardini di Kensington inserendolo in un immaginario fantastico accompagnato da ironia, permette di inscenare uno spettacolo con più chiavi di lettura, che fa riflettere divertendo bambini e adulti. Un insieme eterogeneo che offre e fa rivivere il mondo incantato di un bambino che non voleva crescere: Peter Pan. Con la riscrittura vivace e divertente di Elisabetta Podda si entra nel mondo creato da Matthew Barrie, un universo pieno di avventure.



La compagnia Akròama. Peter Pan da James Matthew Barrie per la regia di Elisabetta Podda. Con Peter Pan – Stefano Cancellu, Wendy – Erika Carta, Capitan Uncino – Francesco Civile, Giglio Tigrato – Tiziana Martucci, Spugna – Giovanni Trudu, Bimbo sperduto – Carla Bocchetta e Trilly – Julia Pirchl. Aiuto regista Carla Bocchetta. Costumi Salvatore Aresu. Assistente costumi Noemi Tronza. Direzione tecnica e luci Lele Dentoni. Scene di Valentina Enna. Musiche originali di Elisabetta Podda.



Il pubblico del futuro. Il Teatro stabile di innovazione e ricerca Akròama rappresenta da oltre quarant’anni un percorso di lavoro teatrale che sposa generi, commistioni, percorsi di elevato valore aggiunto in ambito locale, nazionale ed estero. Un mix di passione e suoni, interpretazioni e opere classiche rivisitate, adattabili a un pubblico eterogeneo e di varia estrazione. La rassegna è supportata da ministero Beni culturali, Regione, comune di Cagliari e Fondazione di Sardegna