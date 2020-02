La squadra di Maran, compresi squalificati ed infortunati, sono in ritiro a Coccaglio per preparare la sfida contro il Verona, in programma domenica alle 15.

Doppia seduta di allenamento incentrata sugli sviluppi difensivi. A seguire combinazioni per andare al tiro in porta e partitelle.

Buone notizie dall’infermeria: torna in gruppo Fabrizio Cacciatore, mentre continuano le terapie per Paolo Faragò.