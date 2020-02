ricerca

Cagliari. Piccoli artisti per Airc, spettacolo di musica e danza per sostenere la ricerca oncologica

E’ in programma a Cagliari il giorno 7 febbraio 2020 presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica a Cagliari, la settima edizione dello spettacolo “Piccoli artisti per AIRC”, in favore della ricerca oncologica

Più informazioni su spettacolo per Airc









Uno spettacolo di musica e danza, frutto del ventennale impegno di Luigia Frattaroli a sostegno dell’AIRC, che diventa l’occasione per trascorrere piacevoli momenti uniti nella solidarietà, per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica nell’ardua lotta per la prevenzione e la cura del cancro. L’evento è ormai diventato un appuntamento di grande rilievo a livello locale, molto atteso e molto apprezzato, grazie al lavoro e alla comprovata professionalità di Luigia Frattaroli che ne cura la parte artistica. Tutte le edizioni passate hanno visto la partecipazione di oltre 500 partecipanti. Anche quest’anno lo spettacolo, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Cagliari si svolgerà presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica G.P. Da Palestrina. Partner della serata ArenaCalvino. Il programma prevede l’esibizione degli allievi della scuola “Casadelladanza” e della violoncellista Rebecca Fois. Presenta Stefano Raccis. La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a circa 5.000 ricercatori le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. Dal 1965, anno della sua fondazione, AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e trecento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica. https://bilanciosociale.airc.it/https://bilanciosociale.airc.it/