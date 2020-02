Cagliari: in scena al Teatro Massimo dal 25 al 29 marzo lo spettacolo “Bella Figura” di Yasmine Reza

CAMBIO DATA per “Bella Figura” di Yasmina Reza con Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, David Sebasti e Simona Marchini, per la regia di Roberto Andò: la divertente e caustica pièce dell’autrice francese, inizialmente prevista per la prossima settimana (dal 19 al 23 febbraio) andrà in scena al Teatro Massimo di Cagliari da mercoledì 25 marzo fino a domenica 29 marzo (tutti i giorni da mercoledì a sabato alle 20.30 e la domenica alle 19) sotto le insegne de La Grande Prosa firmata CeDAC. La parola ai protagonisti nel tradizionale incontro con il pubblico per “Oltre la Scena” in programma venerdì 27 marzo alle 17.30 alla Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2 a Cagliari nella rassegna de “I Pomeriggi della Fondazione.

Una trama avvincente e sul filo della suspence per una commedia “nera” che affronta il tema complesso e delicato delle relazioni umane – dalla passione al disincanto, senza dimenticare i legami familiari e gli obblighi dell’amicizia – in un crudele gioco della verità. Un testo contemporaneo che tocca nodi sensibili della società “liquida” con cinque personaggi emblematici intorno a cui ruota una vicenda intricata di amori e tradimenti – con finale a sorpresa.

Un uomo e una donna, nel parcheggio di un ristorante fuori città. Lei, Andrea, madre single e impiegata in una farmacia, è ancora in macchina. Il suo amante, Boris, un piccolo imprenditore di verande, sta cercando di convincerla ad uscire, malgrado il passo falso che ha appena commesso: farsi scappare che quel ristorante gli è stato consigliato da sua moglie. Bella Figura esplora la notte che segue a quell’errore fatale. Poco dopo, una seconda coppia entra in scena: Eric e Francoise, insieme a Yvonne, la madre di Eric. In breve emerge che sono legati alla prima coppia da un segreto imbarazzante. La pièce si svolge quasi interamente all’aperto, mentre il giorno volge al termine. Nelle mie opere non racconto mai vere e proprie storie, dunque non dovrebbe sorprendere se lo stesso accade anche qui. A meno che non si consideri l’incerta e ondeggiante trama della vita, di per sé stessa, una storia.

Yasmina Reza

Come i lavori precedenti di Yasmina Reza, anche Bella Figura può essere considerata una “tragedia divertente”, secondo l’appropriata definizione che ne ha dato il regista inglese Matthew Warchus. Anche in questo suo ultimo testo, le contraddizioni e le nevrosi dei personaggi sono spinte all’eccesso e si ribaltano, a volte, nel loro contrario creando effetti capaci di provocare al contempo un disagio sottile e risate clamorose. La Reza padroneggia in modo impareggiabile l’oscillare di tono della sua scrittura, e in particolare la sua cifra più originale, lo humor paradossale, quello che l’ha fatta amare da registi e scrittori come Milan Kundera e Roman Polanski. Bella Figura è stata scritta per il regista Thomas Osthermeier e la compagnia del teatro Schaubühne di Berlino e ha riscosso, sia in Germania, sia in Francia – dove l’ha messo in scena la stessa Reza per l’interpretazione di Emmanuelle Devos – un grande successo di pubblico e di critica.

Durata 1 ora e 15 minuti

