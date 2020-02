Cagliari: il 21 febbraio la presentazione del libro “Il giro del mondo in 80 cani” di Alfonso Montefusco

A Cagliari, all’interno dell’Aula Consiliare del Comune in via Roma, venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 18, come corollario alle manifestazioni cinofile internazionali che si terranno nei giorni 22 e 23 febbraio alla Fiera di Cagliari, il Giudice ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) Prof.ssa Manola Poggesi presenterà il libro di Alfonso Montefusco “Il giro del mondo in 80 cani“; sarà presente l’autore.



Il Comune di Cagliari ha sempre avuto a cuore la cura e il benessere degli animali che passa anche tramite la conoscenza della loro storia e delle loro peculiarità. Attraverso la divulgazione di questo volume, alla cui presentazione sono invitate le scuole di ogni ordine e grado, verranno rese note le caratteristiche peculiari di alcune delle razze più note del mondo canino, accostate alla localizzazione geografica ed abbinate alla storia della loro nascita e selezione. L’autore, noto cinologo di livello europeo, si occupa attivamente, col patrocinio dell’ENCI, di divulgazione della cultura del cane attraverso progetti che lo portano continuamente all’interno delle più importanti manifestazioni cinofile italiane ed europee. Sarà l’occasione per gli appassionati di conoscere alcuni aspetti poco noti del mondo cinofilo e di confrontarsi con un autore che ha fatto della passione per i cani la sua ragione di vita.