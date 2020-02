Cagliari: il 13 febbraio, la presentazione di “Nati per leggere” e “Nati per la musica”

L’attività è curata dal Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi e dalla Biblioteca Metropolitana Ragazzi che hanno coordinato un gruppo di lavoro formato da bibliotecari, pediatri, librai ed esperti di letteratura per l’infanzia, per la realizzazione della guida bibliografica sotto forma di calendario.

“Nati per leggere”

Nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la Salute del Bambino, per invitare gli adulti a leggere ai bambini fin da quando hanno pochi mesi di vita, come gesto d’amore che rafforza il legame affettivo in un clima di protezione e di piacere favorendo lo sviluppo cognitivo e le capacità relazionali del bambino. Il calendario offre, pertanto, per ciascun mese dell’anno, suggerimenti di lettura per bambini da 0 a 6 anni e un libro per adulti.

“Nati per la musica”

Nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la Salute del Bambino sulla scia del progetto “Nati per leggere” e si propone di sostenere – con il coinvolgimento di pediatri, genitori, ostetriche, personale che opera in consultori, asili, scuole e biblioteche – attività che mirino ad accostare precocemente il bambino al mondo dei suoni e alla musica.

Programma

Saluti

Paolo Truzzu, Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari.

Stefano Mameli, Direttore Generale della Città Metropolitana di Cagliari.

Alessandra Boero, Direttore Sistema Bibliotecario di Monte Claro.

Carla Contini, Referente Servizio Beni Librari della Regione Autonoma della Sardegna.

Presentazione del programma

Antonella Pinna, Responsabile del Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi e coordinatrice del Programma “Nati per leggere”.

Interventi

“Quando i grandi leggono ai bambini” a cura di Angela Dal Gobbo, esperta di illustrazione e letteratura per l’infanzia e consulente del gruppo di coordinamento nazionale Nati per Leggere.

Roberto Putzulu, Vice Presidente Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Sardegna.

Paola Cardo, Referente Regionale Associazione Italiana Biblioteche Nati per Leggere.

Maria Giuseppina Gregorio, Pediatra ATS Sardegna, Referente Regionale ACP.

Daniela Marrocu, Bibliotecaria Sistema Bibliotecario Territoriale Sarrabus Gerrei.

Claudia Pani, Pediatra Progetto Crescere, Assemini.

Cristina Fiori, Libreria Tuttestorie di Cagliari.

Francesca Romana Motzo, Musicista e Musicoterapèuta.

Demurtas Anna, Mamma.

Giorgia Atzeni, lIlustratrice.

Allegato: Comunicato Presentazione Calendario NPL NPM 2020 [file .pdf]

Social media

Nati per leggere: www.natiperleggere.it

Nati per la musica: www.natiperlamusica.org

Associazione Italiana Biblioteche: www.aib.it

Centro per la Salute del Bambino: www.cbsonlus.org

Associazione Culturale Pediatri: www.acp.it