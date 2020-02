Cagliari: i risultati dei Regionali Invernali Master di nuoto

Erano tanto attesi. Non si spiega altrimenti l’enorme entusiasmo degli appassionati nell’apprendere che la piscina cagliaritana di Terramaini avrebbe riaperto in tempi record due giorni prima dei Campionati Regionali Invernali Master di nuoto.

E dai numeri ci si rende conto che questo settore funziona a meraviglia con i 688 atleti gara e le 38 staffette che hanno caratterizzato i tre momenti dei campionati (sabato sera, domenica mattina e domenica sera).

Nutrite le gare che sono andate spedite grazie all’efficiente organizzazione. La responsabile del settore federale master Angela Locci non smette di lodare le eccellenti giurie che si sono intervallate nel week end: “Non mi era mai capitato, in tutte le gare organizzate sinora, di vederle così veloci e pronte nel dare i risultati. Le esecuzioni delle gare non hanno conosciuto momenti di pausa. E poi in queste circostanze fa la differenza anche la sportività e la voglia di divertirsi da parte dei partecipanti che condividono momenti di aggregazioni fuori dalla norma”.

Ma tra un sorriso, uno scherzo e l’alto tasso di socializzazione non mancano i risultati eclatanti con ben 27 tesserati che hanno superato la soglia degli 850 punti (vedere in basso). Tra loro ci sono delle autentiche eccellenze: undici persone hanno raggiunto il traguardo dei 900 punti.

In gran spolvero anche i più attempati tra cui spiccano due master 75. Marco Pinna dell’Esperia, classe 1944, che nei 50 rana (48.32) ottiene 816, 43 punti e Paolo Cambedda (Frog Swimming Cagliari), classe 1945, che si mette in evidenza nei 1500 stile libero (28’.18”. 70”’) ottenendo 806.16 punti.

Nella classifica a squadre il successo va all’Esperia Cagliari.

Risultati d’eccellenza (dai 900 punti in su)

William Denotti (Olbia Nuoto) – 100 stile – Master 40 – T. 52.75 – Punti 970.24

Willy Careddu (Olbia Nuoto) – 50 stile – Master 40 – T. 24.21 – P. 959.11

Carla Degioannis (SXT Nuoro) – 50 rana F – Master 50 – T.37.40 – P. 944.92

Alba Denotti (Esperia Cagliari) – 200 rana F – Master 50 – Tempo 3.03.18 – Punti 935.86

Matteo Ortu (Esperia) – 200 dorso M – Master 30 – T. 2.12.28 – P. 917.30

Carla Degioannis (SXT Nuoro) – 50 stile libero F – Master 50 – T.30.24 – P. 914.35

Antonio Auriemma (Acqua Sport) – 1500 sl M – Master 30 – 17’.40”. 90’’’ – P. 909.64

Mattia Ferru (Acqua Sport) – 1500 sl M – Master 30 – 17’.40”. 90’’’ – P. 909.64

Claudio Rais (Swim Sassari) – 100 rana M – Master 35 – T. 1.08.51 – P. 909.06

Matteo Ortu (Esperia) – 100 stile M – Master 30 – T. 54.05 – P. 908.60

Alessandro Spano (Olbia Nuoto) – 1500 stile M – Master 55 19’.47”20”’-P. 903, 20

Oltre 850 punti:

Maurizio Sogos (Swim) – 200 rana M – Master 50 T. 2.45.62 – Punti 896.09

Antonio Auriemma (Acqua Sport) – 800 stile M – Master 30 – T. 9.23.46 – P. 892.63

Andrea Petretto (Atlantide) – 100 misti M, Master 50 – T. 27.23 – P. 891,66

Maddalena Migliaccio (Nuoto Club Cagliari) – 50 stile F – Master 55 – T. 37.86 – P. 890.39

Maurizio Sogos (Swim) – 100 rana M – Master 50 – T. 1.15.05 – P. 890.34

Giancarlo Tombolato (Atlantide Elmas) – 100 misti M – Master 50 – T. 1.09.07 – P. 885.62

Marco Picciau (Esperia) – 400 misti M – Master 40 – T. 5.10.38 – P. 885,21

Andrea Petretto (Atlantide) – 100 sl M – Master 50 – T. 1.01.11 – P. 884.14

Alessandro Spano (Olbia Nuoto) – 800 sl M – Master 55 – T. 10.34.92 – P. 879.56

Angela Costa (Nuoto Club Cagliari) – 200 sl F – Master 65 – T. 2.58.70 – P. 878,29

Mattia Ferru (Acqua Sport) – 400 misti M – Master 30 – T. 5.03.39 – P. 877.78

Alessio Suergiu (Acqua Sport) – 400 misti M – Master 40 – P. 877,54

Luigi Giuntelli (Esperia) – 50 rana M – Master 30 – T. 31.66 – P. 870,81

Angela Costa (Nuoto Club Cagliari) – 100 sl F – Master 65 – T. 1.20.68 – P. 869.48

Antonio Vitiello (Atlantide) – 50 farfalla M – Master 55 – T.31.08 – P. 868.40

Daniele Delisa (RN Ca) – 100 sl M – Master 30 – T. 56.70 P. 866, 14

Gianluca Frau (Frog Swimming Cagliari) – 100 sl – Master 50 – T. 1.02.39 – P. 866

Omar Gessa (Rari Nantes) – 800 sl M – Master 25 – T. 9.36.53 – P. 863, 49

Alberto De Santis (Atlantide) – 100 sl – Master 45 – T. 1.01.09 – P. 862.50

Alberto De Santis (Atlantide) – 50 sl – Master 45 – T. 27.63 – P. 857.04

Marco Limone (Acqua Sport) – 50 sl M – Master 30 – T. 25.92 – P. 856. 87

Michele Ciampi (Rari Nantes) 50 rana M – Master 40 – T. 33.67 – P. 856.55

Massimo Fanni (Rari Nantes) – 100 farfalla M – Master 25 – T. 1.01.91 – P. 855.44

Federico Onali (Acqua Sport) – 100 delfino M – Master 30 – T. 1.03.02 – P. 854,84

Giancarlo Tombolato (Atlantide Elmas) – 200 misti M – Master 50 – T. 2.37.67 – P. 854.70

Daniele Delisa (Rari Nantes Cagliari) – 200 sl M – Master 30 – T. 2.07.96 – P. 853.86

Federico Onali (Acqua Sport) – 100 rana M – Master 30 – T. 1.11.72 – P. 850.95

Staffette 4×50 mista mista (due femmine e due maschi)

1. Esperia 876.71

2. Acquasport 846.03

3. Acquasport 822.44

Staffetta 4×50 stile libero mista

1 Esperia 876.36

2. Acquasport 866.05

3. Rari Nante 860.21

Staffetta 4×50 stile libero femminile

1. Acquasport 850.35

2. Nuoto Club Cagliari 795.31

3. SXT Nuoro 784, 80

Staffetta 4×50 stile libero maschile

1. Olbia Nuoto 878.74

2. Esperia 876, 39

3. Acquasport 875.98

CLASSIFICA DI SOCIETA’:

1. Esperia 24739,900

2. Acquasport 24695,150

3. Atlantide 24494, 260

4. Olbia Nuoto 23802,540

5. Rari Nantes Cagliari 23686,570

6. Nuoto Club Cagliari 22808, 640

7. Promogest Coop 22660,510

8. SXT Nuoro ASD 22044,980

9. Frog Swimming Lib. Cagliari 22025,440

10. Oppidum Sport Cagliari 21984,990

11. SSD Antares Iglesias 21371,340

12. Luna Socio Culturale ASD 16743, 100

13. ASD Swim Sassari 15588,690

14. AS Nuotomania Cagliari 6924,950

15. Acquamania ASD 5936,850

16. All Together Coop. Soc. 5548,200

17. Ulivi e Palme Sport – Cagliari 4488,140

18. Accademia Sportiva Olbia 4417,920

19. Ichnos Nuoto ASD 3726,640

20. ASD Gruppo in Forma 827,070

21. Ssd Promosport Cagliari 623,500