Cagliari. Guardia costiera: il Comandante Minotauro promosso Contrammiraglio

L’alto Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, in servizio dal 1986, è entrato in Accademia Navale dopo aver conseguito il titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso nel 1985 e dopo aver navigato a lungo, sin dal 1978, in qualità di Ufficiale di coperta sulle navi della Marina Mercantile.

L’Ammiraglio Minotauro ha all’attivo oltre 33 anni di servizio, di cui oltre 20 in comando. Ha iniziato la carriera militare proprio a Cagliari, dove venne destinato nel 1987 per assumere il comando della Motovedetta CP 313 “Dante Novaro”. Successivamente, dopo un periodo passato alla Capitaneria di porto di Salerno, ha assunto, nel 1994, il comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia. Nel dicembre 1997, dopo la tragica morte del titolare, venne destinato poi, quale Comandante, presso il porto di Torre Annunziata. Nel settembre 1998 è stato nominato Comandante in II^ della Capitaneria di porto di Torre del Greco, di cui, in seguito, è stato Comandante dal 2001 al 2005, nel grado di Capitano di fregata (CP).

Trasferito al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, presso il 6° Reparto, “Sicurezza della Navigazione – Ufficio 4° Personale Marittimo”, in tale veste ha partecipato, nell’anno 2010, alla Conferenza Diplomatica di Manila, nelle Filippine, finalizzata all’adozione degli emendamenti alla Convenzione Internazionale IMO STCW sugli standard minimi di addestramento per il personale marittimo.

Nel 2011, da Capitano di Vascello, è stato inviato al Comando la Capitaneria di porto di Brindisi, dove è rimasto sino al 2013. Tornato in Campania, alla Direzione Marittima di Napoli, ne è divenuto Comandante in II^ nel 2015.

Dal settembre 2017 ricopre l’incarico di Direttore Marittimo, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Cagliari.

Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera ha partecipato alle seguenti missioni estere: