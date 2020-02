Cagliari: domenica 23 febbraio la presentazione dello spettacolo “L’isola dei sandwiches”

Domenica 23 febbraio, alle 17.30, per gli abbonati del turno B alla rassegna Famiglie a teatro al Teatro delle Saline – piazzetta Billy Sechi – Ilos presenta lo spettacolo “L’isola dei sandwiches” di Martina Pizziconi con Elena Musio e Teresa Loi. Per il turno A lo spettacolo viene replicato domenica 1° marzo.

Amicizia e rispetto”. Il mago Sidrone racconterà ai bambini la storia di Remo, un valoroso capitano di vascello che, insieme alla sua ciurma, dopo varie peripezie, era riuscito a raggiungere il Tesoro Magno. Ma durante il viaggio di ritorno, dopo una breve sosta sull’isola di Speranza, il Capitano, sottovalutando il potere del Ciclone Matilde, ci finì in mezzo con la sua nave che affondò. “Il capitano si svegliò una mattina su un’isola deserta, destinato a morte sicura! Fine.” Questo finale, però, non piace a Sidrone che, facendo una magia, farà concludere la storia in modo diverso. Con questo spettacolo affrontiamo il mondo della prima infanzia e lo facciamo in chiave comica, con la convinzione che attraverso il linguaggio comico si possano coinvolgere maggiormente i bambini e far passare messaggi importanti come il valore dell’amicizia e del mutuo soccorso, l’umiltà e il rispetto, attraverso l’identificazione con i personaggi del racconto.

Il pubblico del futuro. Il Teatro stabile di innovazione e ricerca Akròama rappresenta da oltre quarant’anni un percorso di lavoro teatrale che sposa generi, commistioni, percorsi di elevato valore aggiunto in ambito locale, nazionale ed estero. Un mix di passione e suoni, interpretazioni e opere classiche rivisitate, adattabili a un pubblico eterogeneo ma non per questo distratto. “L’intento – spiega il direttore artistico, Lelio Lecis – è quello di avvicinare il pubblico più giovane al linguaggio teatrale in modo piacevole, divertente, appassionante e coinvolgente. Porre le basi per la formazione degli spettatori “di domani” che nel teatro potranno trovare stimoli e svago ma anche vere e proprie opportunità espressive e lavorative. Il progetto inoltre promuove e facilita l’aggregazione familiare in un contesto dove grandi e piccini possano condividere in modo costruttivo emozioni, momenti creativi e riflessioni”. La rassegna è supportata da ministero Beni culturali, Regione, comune di Cagliari e Fondazione di Sardegna.

Informazioni: 070.341322 – www.teatrodellesaline.it