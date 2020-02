Cagliari: domani al Teatro Adriano lo spettacolo “Donne, passioni…rivoluzioni”

Domani, venerdì 14 febbraio alle 21 per la rassegna “DivagAzioni”, a cura dell’associazione Art’in, al Teatro Adriano di Cagliari andrà in scena “Donne, passioni…rivoluzioni”, scritto dall’attrice Manuela Loddo e dalla giornalista Maddalena Brunetti, con la regia di Romano Usai.

Sul palco l’attrice e musicista Manuela Loddo darà voce e corpo a tre storie eccezionali, arricchite dai brani di Fabio Piazzalunga, pianista di fama internazionale e docente al conservatorio di Bergamo, le cui note vestiranno di magia il viaggio tra passioni e rivoluzioni.

In un crescendo di emozioni, metamorfosi e rivelazioni, l’artista cagliaritana ripercorrerà le vicende straordinarie di tre pioniere che hanno segnato il loro tempo cambiando il corso della Storia. E poiché “Scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che venga poi scoperto” come insegnava Italo Calvino, i nomi delle protagoniste sono celate per lasciare al pubblico il piacere della scoperta. Con un graduale percorso di svelamento, gli spettatori saranno travolti dai continui rimescolamenti di identità che, tra colpi di scena e paradossi, porteranno alla ricomposizione del reale profilo dei tre personaggi interpretati.

Biglietti : intero € 15,00 e ridotto € 10,00