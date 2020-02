Cagliari. Convocato il Consiglio Comunale per martedì 4 febbraio

Il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, ha convocato l’Assemblea per martedì 4 febbraio alle 18, nella sede del Palazzo Civico, per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Intesa tra il Comune di Cagliari e l’Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 232/2017, per l’adozione della variante localizzata al Piano Regolatore Portuale (PRP) di Cagliari, consistente nell’ampliamento della zona D destinata a “Aree per attività a supporto della nautica da diporto e turistico ricettiva” nella darsena compresa tra il molo Sanità e il molo Sabaudo interno – Proposta di deliberazione n.11 del 22/01/2020

2. Approvazione modifica del regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Cagliari. Introduzione dell’ art. 7 bis – Controllo successivo di regolarità contabile. Proposta di deliberazione n. 196 del 30/12/2019

3. Approvazione Regolamento Passi Carrai – Proposta di Deliberazione n. 177 del 06/12/2019

4. Approvazione del nuovo regolamento comunale per la concessione del contrassegno di parcheggio per invalidi e per l’istituzione dei parcheggi riservati – Proposta di deliberazione n. 180 del 09/12/2019

5. Ordine del Giorno per la riqualificazione di uno sterrato sito in via Calamosca, presentato dal Cons. Mura – Proposta di deliberazione n. 154 del 20/11/2019

6. Mozione per la istituzione di nuovi parcheggi di fronte al Mercato Civico di Sant’Elia, presentata dai Conss. Cilloccu, Polo, Marcello e più – Proposta di deliberazione n. 143 del 05/11/2019

7. Mozione per l’adozione da parte del Comune di Cagliari della Carta dei diritti della Bambina, presentata dai Conss. Andreozzi, Cilloccu, Mulas e più – Proposta di deliberazione n. 144 del 07/11/2019

8. Mozione per la realizzazione di interventi di calmieramento del traffico nelle vie Vidal e Raffa Garzia, presentata dai Conss. Portoghese, Marcello, Polo e più – Proposta di deliberazione n. 150 dell’11/11/2019 –

9. Mozione sulla giornata nazionale degli alberi, presentata dai Conss. Lecis Cocco Ortu, Ghirra, Polo e più – Proposta di deliberazione n. 185 del 10/12/2019

10. Mozione per l’installazione sperimentale di un semaforo pedonale nei pressi della rotonda di Viale Regina Margherita e Piazza Costituzione, presentata dai Conss. Maxia e Mannino – Proposta di deliberazione n. 136 del 22/10/2019

11. Mozione per interventi sulla segnaletica orizzontale, in particolare attraversamenti pedonali e sperimentazione strisce pedonali a LED, presentata dai Conss. Scarfò, Angioni, Mura e più – Proposta di deliberazione n. 152 del 12/11/2019

12. Mozione per l’adesione alla manifestazione “M’illumino di meno”, presentata dai Conss. Benucci, Andreozzi, Ghirra e più – Proposta di deliberazione n. 200 del 30/12/2019 – prot. n. 134 del 19/12/2019

13. Mozione per la tutela e conservazione del verde pubblico nell’ambito del progetto di riqualificazione funzionale di viale Trieste – proponenti Conss. Mulas, Ghirra e più – Proposta di deliberazione n. 01 del 09/01/2020

14. Mozione per completamento riqualificazione pista di pattinaggio via Rockefeller e realizzazione centro federale per gli sport rotellistici. Proponenti Conss. Onnis, Cugusi e più – Proposta di deliberazione n. 7 del 21/01/2020

15. Mozione per la realizzazione di uno skate park in via pessagno e nascita di un polo per gli sport rotellistici. proponenti Conss. Onnis, Cugusi e più – proposta di deliberazione n. 8 del 21/01/2020

16. Mozione per l’istituzione del registro per il diritto dei minori alla bigenitorialità, presentata dai Conss. Loi, Floris e più – Proposta di deliberazione n. 204 del 30/12/2019

17. Ordine del Giorno per evitare il paventato accorpamento degli ospedali Microcitemico e Oncologico con il Policlinico Universitario, presentato dai Conss. Ghirra, Polo, Benucci e più – Proposta di deliberazione n. 118 del 08/10/2019

18. Ordine del Giorno sui contributi per attività culturali e di spettacolo, presentato dai Conss. Ghirra, Mulas, Soru, Cilloccu – Proposta di deliberazione n. 138 del 22/10/2019

19. Mozione per il ricordo della tragedia delle foibe in vista della solennità’ civile nazionale del 10 febbraio – Proposta di deliberazione n. 16 del 29/01/2020

Alle ore 17.30 verranno trattate le interrogazioni di seguito elencate, secondo le modalità di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento del Consiglio Comunale:

1. Interrogazione sull’area comunale zona scuola-palestra via Caboni, proponente cons. Cugusi – n. 01/2020 – prot. 2692 del 07/01/2020 – Ass. Piroddi, Ass. Mereu

2. Interrogazione sulle problematiche delle lavoratrici e dei lavoratori addetti alle pulizie degli uffici del Comune di Cagliari – N. 07/2020 – Proponente cons. Massa – prot. 8208 del 13/01/2020 – Sindaco

3. Interrogazione urgente sull’impiantistica sportiva, grande villaggio sportivo di Monte Mixi – N. 08/2020 Proponenti Conss. Benucci, Andreozzi e più – prot. 8230 del 13/01/2020 – Ass. Piroddi

4. Interrogazione sul nuovo parco urbano di Sant’Elia (Parco degli Anelli), prosecuzione lavori del II lotto – N. 11/2020 – Proponenti Conss. Mulas Ghirra e più – Prot. 10299 del 14/01/2020 – Ass. Piroddi

5. Interrogazione sugli interventi urgenti al fine di eliminare situazioni di pericolo nei parchi cittadini – N. 12/2020 – Proponenti Conss. Ghirra, Puddu e più – Prot. 103030 del 14/01/2020 – Ass. Piroddi

6. Interrogazione sulla permanenza di gazebo inutilizzato in via crispi – N. 13/2020 – Proponenti conss. Ghirra, Puddu e più – Prot. 10305 del 14/01/2020 -Ass. Sorgia, Ass. Mereu

7. Interrogazione sugli interventi infrastrutturali per la salvaguardia da eventi eccezionali e manutenzione straordinaria della rete pluviale nel territorio di pirri – N. 14/2020 – Proponenti conss. Ghirra, Puddu e più – Prot. 10308 del 14/01/2020 -Ass. Mereu

8. Interrogazione sul trasporto di materiale bellico sul suolo cittadino e vendita d’armi ai paesi in conflitto – N. 15/2020 – – Proponenti Conss. Mulas, Polo e più – prot. 10309 del 14/01/2020 Ass. Mereu

9. Interrogazione sulla gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Cagliari – N. 17/2020 – Proponenti Conss. Benucci, Ghirra e più – prot. 10314 del 14/01/2020 – Ass. Mereu

10. Interrogazione sulle discariche urbane di rifiuti, sui controlli e sulle sanzioni contro il “lancio del sacchetto” n. 21/2020 – Proponente Cons. Polastri – prot. n. 18380 del 21/01/2020 – Ass. Guarracino – Ass. Spanu

11. Interrogazione sui collegamenti aerei da e per l’aeroporto di Cagliari Elmas n. 22/2020 –Proponenti Conss. Ghirra, Benucci, Mulas e più – prot. 20795 del 22/01/2020 – Sindaco

12. Interrogazione sull’assegnazione di n. 2 automezzi per la Municipalità di Pirri n. 24/2020 –

Proponente Cons. Fabrizio Marcello – prot. 20804 del 22/01/2020 – Sindaco

13. Interrogazione sui lavori di riqualificazione della sede Rai di viale Bonaria – n. 27/2020 – Proponenti Conss. Mulas, Massa, Ghirra e più – prot. 27633 del 28/01/2020 – Sindaco

14. Interrogazione sulla realizzazione del Parco di San Paolo – n. 28/2020 – Proponenti Conss. Ghirra, Benucci, Puddu e più – prot. 27635 del 28/01/2020 – Sindaco