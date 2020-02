Cagliari: causa emergenza coronavirus rimandata la manifestazione “Sardegna incontra il mondo”

Con profondo rammarico, siamo costretti ad annunciare lo slittamento della data della Manifestazione Sardegna Incontra il Mondo, che si terrà, dunque, nel mese di maggio.

Abbiamo preso tale decisione per senso civico e per rispetto della paura di contagio. Ringraziamo la fiera della Sardegna, che ci ha permesso di posticipare la data dell’evento.

Purtroppo, anche la tappa di Cagliari segue il destino di quella di Torino, che è stata rimandata per le stesse cause.

Chiediamo al pubblico sardo di pazientare tre mesi per poter usufruire del più grande Festival d’Europa, con oltre un milione di visitatori, dodici palchi, 400 artisti e ben 20 diversi format, che vanno dal Festival Irlandese a quello Country, dal Latino americano al That’s America, dall’American Motor Show al Festival Spagnolo, per un giro del Mondo a chilometro zero.

Una manifestazione straordinaria che ospiterà, tra le altre, anche un’area dedicata alla musica, alla cultura e al folklore della Sardegna e che sarà promossa in tutto il mondo.

Arrivederci dunque a maggio per un evento imperdibile che vi farà letteralmente battere il cuore e riuscirà ad emozionare il magico pubblico Sardo.