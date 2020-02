Cagliari. Atena Startup Battle: la gara tra start up italiane fa tappa in città

Arriva a Cagliari Atena Startup Battle, la competizione tra le più innovative startup italiane, ideata da TMP Group. Dopo la presentazione nazionale a Milano,la Battle farà tappagiovedì 6 febbraio negli spazi di Open Campus, il più grande parco tecnologico della Sardegna, un luogo di coworking in cui professionisti, aziende e startup lavorano, crescono e fanno rete. Qui le start up sarde avranno la possibilità di presentarsi e di essere selezionate per la finale, il prossimo 11 giugno a Milano.

Atena Startup Battle, in partnership con tre importanti realtà del mondo FinTech e innovazione – lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli &Partners, TwoHundrede Talent Garden – punta a far emergere le giovani startup del territorio per dar loro la possibilità di presentare e concretizzare progetti innovativi. L’evento finale, il prossimo 11 giugno al Talent Garden Calabianadi Milano, offrirà infatti l’occasione, a 20 startup selezionate, di sfidarsi a suon di “pitch” per presentare il proprio progetto e aggiudicarsi il premio finale del valore di 50mila euro in servizi di consulenza in ambito legale, di comunicazione, networking digitale, e di investimenti in equitycrowdfunding.

Dopo la prima tappa- il lancio ufficiale a Milano -sarà Cagliari ad ospitare il roadshow di presentazione che precederà l’evento di giugno e toccherà alcune tra le più importanti città italiane. Durante la presentazione ogni startup avrà la possibilità di partecipare a panel e workshop di approfondimentosull’ecosistema startup, di ricevere consigli e suggerimenti su come comunicare al meglio la propria idea imprenditoriale, di conoscere potenziali investitori e di come far colpo, durante la finale, su una giuria composta dalle più importanti realtà collegate al mondo Fintech.