Cagliari: arrestato un 30enne in Via Bosco Cappuccio per detenzione ai fini di spaccio

Al fine di prevenire e interrompere l’illecita attività, gli Agenti di un equipaggio della Squadra Volante nella serata di sabato hanno notato in via Bosco Cappuccio, più volte segnalata come via dello spaccio, un gruppo di giovani che sostavano fuori da una pizzeria. I poliziotti hanno deciso di fermarsi e identificare le persone presenti.

Durante il controllo, un Agente ha notato un ragazzo che cercava di defilarsi con l’intento di sottrarsi all’identificazione, lasciando cadere a terra un involucro di plastica estratto dalla tasca della giacca. Questo è stato subito bloccato e, con altrettanta rapidità, è stato raccolto l’involucro che conteneva frammenti di hashish per circa 4,5 grammi.

Il ragazzo è stato identificato per Vacca Stefano, cagliaritano classe 1990, pregiudicato con precedenti specifici per spaccio, che ha mostrato un particolare nervosismo quando gli Agenti hanno scoperto che, nella borsa che teneva a tracolla, teneva nascoste due buste di plastica, contenenti singole dosi di cocaina per un peso di circa 140 granni, e la somma di 1.000 € suddivisa in banconote da 50 e 100€.

Accompagnato in Questura, l’attività è proseguita con le perquisizioni domiciliari che hanno dato esito negativo.

Il Vacca è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e accompagnato presso il domicilio di residenza in attesa dell’udienza direttissima, prevista per stamattina.