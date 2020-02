Cronaca

Cagliari: arrestato istruttore di palestra per detenzione di cocaina

Nella giornata di ieri, il personale del gruppo Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di attività infoinvestigativa apprendeva che Cuccu Giorgio, nato a Cagliari nel 1973, deteneva nella sua abitazione ingenti quantitativi di sostanza stupefacente destinata allo spaccio nell’ambito del quartiere di S. Elia, in cui peraltro risiede, senza escludere che lo stesso potesse effettuare le cessioni anche all’interno della palestra, ubicata a Cagliari presso un complesso sportivo cittadino, in cui lavora come istruttore.