Cagliari: a Marzo il via al percorso di formazione e approfondimento sullo Yoga

A partire da Marzo 2020 ha inizio il percorso di formazione e approfondimento sullo Yoga, con la direzione didattica di Devika Camedda organizzato da Ananda Cagliari a.s.d..

Questo corso si rivolge a tutti coloro che siano interessati ad approfondire la pratica e la filosofia dello Yoga e prevede la possibilità di conseguire il diploma per l’insegnamento.

La Direzione didattica sarà affidata a Devika, che terrà le lezioni affiancata da diversi assistenti, questo il suo messaggio:

“Dopo quasi un anno mezzo di riflessione, ricomincerò a tenere i corsi di approfondimento e formazione per tutti gli appassionati e gli insegnanti o aspiranti tali.

Cercherò di offrire quella completezza che ho sempre io stessa cercato, almeno per il livello che ho potuto raggiungere fino ad ora, con l’aiuto di tanti bravi professionisti e degli insegnamenti dei Maestri e della pratica di Yoga e Meditazione.

Io metterò a disposizione tutto quello che so, nella speranza di aiutare a godere dello Yoga a 360gradi:

– dall’approccio statico sull’allineamento (grazie agli insegnamenti di Iyengar),

– a quello dinamico del vinyasa (con il metodo Dynamic Yoga Pro, grazie all’ashtanga e al power yoga),

– a quelli più tecnici che colgono una specifica sfaccettatura del metodo yogico quando lavora su articolazioni e connettivo, come fatto in ciò che chiamano Yin Yoga, sviluppato da me con Relax&Release,

– alle tecniche di maggiore impatto posturale arricchite dagli studi su alcuni altri aspetti specifici come fatto da quello che conosciamo come Pilates e Mezieres,

– a quello che per me è cuore dello Yoga, il più puro e profondo che si basa sugli insegnamenti di Paramhansa Yogananda e Swami Kriyananda con l’Ananda Yoga,

– alla Meditazione, lo Yoganidra e la Supercoscienza.

Un unico Yoga, insomma, senza creare nessuna “parrocchia”, ma più semplicemente Yoga per ciò che può essere, in tante sfaccettature che io stessa ho scoperto, in tanti anni di pratica e soprattutto di insegnamento quotidiano a tante persone diverse, un metodo per la Gioia di Corpo, Mente e Spirito.

Chi parteciperà a questo corso di formazione sarà seguito da insegnanti, me per prima, che sono stati e sono dei praticanti devoti allo Yoga, non autodidatti quindi, e che hanno per anni tenuto continuativamente classi di Yoga di qualsiasi livello, imparando non solo sui libri ma anche attraverso la quotidiana assistenza agli studenti, potendo nel concreto osservare gli effetti della pratica a lungo e breve termine.

Sarà questo bagaglio di esperienza e amore che metteremo a disposizione dei sinceri ricercatori.

Ho ancora molto da imparare, e ci lavoro sempre, ma quello che ho raggiunto fino ad ora, sento di doverlo condividere.

In questi anni ho avuto l’onore di chiedere a tante persone di diventare insegnanti e ho fatto il mio meglio per dargli gli strumenti che io avevo, e sento che questa è una delle cose che danno più senso alla mia vita “terrena”,

contribuire a far sbocciare dei fiori e a divulgare lo Yoga.

Fino ad oggi mi ha dato tanta gioia e ancora ne colgo i frutti, attraverso l’amore e il legame che conservo con le persone che ora sono insegnanti, in Sardegna e nel resto d’Italia.

Ho anche deluso le aspettative di qualcuno che avrebbe voluto che io supportassi il suo percorso per arrivare all’insegnamento, ma io ho rifiutato, e l’ho fatto in piena coscienza, perché non ho riconosciuto in loro le caratteristiche che sul campo ho imparato che sono necessarie. Ho imparato molto anche dalla loro rabbia e dalla loro convinzione che la ragione dei miei “no” fosse l’antipatia o il fatto che io potessi temere la loro concorrenza, cosa per me priva di logica, ma utile sapere come la mente umana reagisce.

Spero invece, con questo percorso, di contribuire ad avviare tra i partecipanti quella trasformazione personale a livello fisico e spirituale che in molti casi porta a poter dare qualcosa anche agli altri.”