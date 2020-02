Bologna. Al Mercato Sonato tre appuntamenti all’insegna della musica jazz, electro funk e folk

Continua la ricca programmazione del Mercato Sonato – l’ex mercato rionale di Bologna che l’Orchestra Senzaspine, in collaborazione con il Comune e il Quartiere San Donato – San Vitale, ha trasformato in un teatro urbano unico nel suo genere in Europa – con tre appuntamenti che si distinguono per la varietà delle proposte musicali.

Venerdì 14 febbraio alle ore 22.15 torna MercatoJazz – gli appuntamenti all’insegna del jazz e delle sue diverse sfaccettature e incursioni in altri generi musicali, che vedono esibirsi artisti della scena jazzistica internazionale – con il Duo di Daniele di Bonaventura al bandoneon e Giovanni Ceccarelli al pianoforte.

Nato nel 2013 e con alle spalle la partecipazione a festival di fama mondiale e stagioni concertistiche in tutta Europa, dopo il successo del primo progetto discografico “Mare Calmo”, il Duo presenta l’ultimo disco uscito lo scorso 18 gennaio, “Eu te amo – The music of Tom Jobim”: un omaggio al compositore brasiliano, tra i più influenti del XX secolo e di cui entrambi traggono ispirazione per stile pianistico, inventività melodica, sofisticate armonie e testi poetici. L’album contiene alcuni dei brani meno conosciuti di Jobim, delle vere perle rare selezionate ad hoc dai due musicisti per meglio interpretarle con le sonorità e sfumature dei loro strumenti. Per l’occasione hanno aderito al progetto musicisti brasiliani come Ivan Lins, uno dei più acclamati interpreti e compositori a livello internazionale, e Jaques Morelenbaum, che ha fatto parte per dieci anni del gruppo di Jobim ed è uno dei più richiesti violoncellisti e arrangiatori al mondo; al disco ha inoltre partecipato il nuovo talento del jazz francese Camille Bertault.

Sabato 15 febbraio alle ore 22.30 sarà invece la volta della band francese Deluxe, capitanata dalla cantante rapper Liliboy. Dopo aver macinato sold out in tutte le più grandi venue francesi e presenziato ai più grandi festival internazionali – culminando con il tutto esaurito nel leggendario Olympia di Parigi, da cui è stato registrato il DVD “Live A L’Olympia” – la band si esibirà al Mercato Sonato con il suo consueto marchio di fabbrica: un mix perfetto tra il raffinato pop francese e lo street groove, un concentrato di contaminazioni che spaziano dal jazz al soul, dal rock alla d&b.

Scoperti dalla rinomata label Chinese Man Records, i sei componenti sul palco si alternano agli strumenti e il risultato è un live adrenalinico e contagioso. Dopo il successo del disco di debutto nel 2013, “The Deluxe Family Showt”, i Deluxe nel 2016 hanno pubblicano “Stachelight”, a cui hanno collaborato artisti quali la pluripremiata cantautrice di origine nigeriana NNEKA, la band hip hop francese IAM e il polistrumentista francese M – Matthieu Chedid.

Con l’uscita nel 2019 del nuovo album Boys & Girl la band si è confermata come una delle più innovative realtà musicali europee.

Ad aprire il concerto il dj set di LaGiùMa e a chiudere la serata il dj set di Farrapo.

Domenica 16 febbraio alle ore 22.00 la serata sarà all’insegna della musica folk con Stefano Cisco Bellotti – ex front man dei Modena City Ramblers – e Luca Lanzi, musicista e cantante della Casa Del Vento, che tornano a collaborare insieme per festeggiare il disco “Novecento” uscito nel 2001 e che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica. Ad accompagnarli Francesco “Fry” Moneti che proprio con loro ha mosso i suoi primi passi nel mondo musicale per poi passare ai MCR di cui è ancora colonna portante. Il loro tour ha un nome significativo ed evocativo per sottolineare la provenienza comune, “Combat Folk”, termine nato negli anni ’90 per indicare quel fenomeno musicale che portò nella musica la voglia di cambiamento e di libertà di quel periodo, di cui i tre artisti erano capostipiti.

In apertura di serata il cantautore emiliano Luca Taddia.

I biglietti per le serate – a 15 euro il duo di Bonaventura-Ceccarelli e Deluxe, e a 12 euro Cisco Bellotti con Luca Lanzi e Fry Moneti – sono disponibili presso la biglietteria del Mercato Sonato. L’ingresso agli eventi del Mercato Sonato – gratuiti e a pagamento – è accessibile presentando la tessera Arci 2019/2020. Per informazioni: www.mercatosonato.com.