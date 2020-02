Basket in carrozzina, serie A FIPIC: scontro al vertice per il GSD Key Estate

Scontro al vertice per il GSD Key Estate Porto Torres, che sabato prossimo, 15 febbraio, ospiterà i campioni d’Italia in carica della Santo Stefano Avis. I marchigiani sono primi in classifica con 18 punti, mentre i ragazzi di coach Peretti tornano tra le mura amiche dopo una faticosa serie di trasferte che, tra Champion’s League e impegni di campionato, li ha tenuti fuori casa per più di un mese.

Trasferte sicuramente impegnative, dalle quali Filipski e compagni rientrano con un buon bottino, tra cui un posto in Eurolega2 e il secondo posto in solitario nel campionato nazionale, ottenuto con grande determinazione proprio in casa dei diretti avversari della Briantea Cantù (43-53 il punteggio finale del match di sabato scorso).

Il match contro Santo Stefano Avis, valido per la decima giornata del massimo campionato FIPIC (la terza del girone di ritorno), è previsto per le ore 16:00. Il GSD Key Estate cercherà di ribaltare il risultato dell’andata, finito con una sonora sconfitta per 102-72 in casa dei marchigiani, ma rimediata in tempi che sembrano ben lontani dalla squadra di oggi.

I turritani sono pronti a vendere cara la pelle, forti di una sempre crescente intesa in campo sia nella fase difensiva sia in quella offensiva. Mehiaoui e compagni hanno infatti dimostrato, nelle ultime uscite, di essere capaci di trovare nel gioco di squadra la soluzione ai tentativi degli avversari di neutralizzare i singoli e di poter contare sull’apporto di tutti per uscire dai momenti di crisi.

Appuntamento alle ore 16:00 di sabato 17 febbraio, al palazzetto Alberto Mura di Porto Torres, e in diretta streaming su Directa Sport Live.

Le sfide della decima giornata (terza di ritorno) del campionato della serie A Fipic:

ore 16: Gsd Porto Torres-S. Stefano Avis;

ore 18: Deco Group Amicacci Giulianova-Santa Lucia Roma;

ore 18: SBS Montello-Dinamo Lab Banco di Sardegna;

ore 20.30: UnipolSai Briantea84 Cantù-3A Millennium Basket.

Classifica

18 punti: S. Stefano Avis

14 punti: GSD Key Estate Porto Torres

12 punti: UnipolSai Briantea84 Cantù

8 punti: Deco Group Amicacci Giulianova, Santa Lucia Roma,

6 punti: Studio 3A Millennium Basket

4 punti: SBS Montello,

2 punti: Dinamo Lab Banco di Sardegna