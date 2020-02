Aspal: annunci di lavoro in Sardegna

NUORO. Confezionatore di sartoria

Un’azienda di Nuoro cerca un confezionatore di sartoria. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro o al proprio CPI di iscrizione.

JERZU. Barista

Un’azienda di Jerzu cerca un barista. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Lanusei o al proprio CPI di iscrizione.

QUARTUCCIU. Imprenditore amministratore di ospedali

Un’azienda di Quartucciu cerca un amministratore di ospedali. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

SINISCOLA. Addetto alle pulizie negli uffici

Un’azienda di Siniscola cerca un addetto alle pulizie negli uffici. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Siniscola o al proprio CPI di iscrizione.

QUARTUCCIU. Apprendista tecnico produzione alimentare e 2 conduttori macchinari conservazione e lavorazione carni

Un’azienda di Quartucciu cerca un apprendista tecnico produzione alimentare e 2 conduttori di macchinari conservazione e lavorazione carni. Si offrono, rispettivamente, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

CAPOTERRA. 4 commessi di negozio

Un’azienda di Capoterra cerca 4 commessi di negozio. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

TORTOLI’. Tirocinante servizi sanitari e sociali

Un’azienda di Tortolì cerca un tirocinante servizi sanitari e sociali. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Tortolì o al proprio CPI di iscrizione.

GHILARZA. Badante

Privato cerca a Ghilarza una badante. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI Ghilarza o al proprio CPI di iscrizione.

SANTA TERESA DI GALLURA. 2 cuochi di ristorante

Un’azienda di Nuoro cerca 2 cuochi di ristorante. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia – Sede staccata di Palau o al proprio CPI di iscrizione.

NUORO. 5 agenti di vendita

Un’azienda di Nuoro cerca 5 agenti di vendita. Si offre un contratto di lavoro autonomo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro o al proprio CPI di iscrizione.

NUORO. Educatore professionale e cuoco ristorazione collettiva

Un’azienda di Nuoro cerca un educatore professionale e un cuoco di ristorazione collettiva. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Impiegato amministrativo

Un’azienda di Olbia cerca un impiegato amministrativo. Si offre un tirocinio di sei mesi. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

ORISTANO. Due camerieri di bar

Un’azienda di Oristano cerca due barman. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Oristano o al proprio CPI di iscrizione.

ORISTANO. Due banconieri di bar

Un’azienda di Oristano cerca due banconieri di bar. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Oristano o al proprio CPI di iscrizione.

SILIQUA. Tecnico di cantiere edile

Un’azienda di Siliqua cerca un tecnico di cantiere edile. Si offre un tirocinio di sei mesi,. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

GHILARZA. Addetto alle macchine confezionatrici

Un’azienda di Ghilarza cerca un addetto a macchine confezionatrici e al confezionamento di prodotti industriali Si offre un tirocinio di sei mesi,. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Ghilarza o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. Installatore di apparati di telecomunicazione

Un’azienda di Ghilarza cerca un installatore e riparatore di apparati di telecomunicazione. Si offre un tirocinio di sei mesi,. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. Esercente di macelleria

Un’azienda di Cagliari cerca un esercente di macelleria nei mercati. . Si offre un tirocinio di sei mesi,. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. Tecnico della gestione finanziaria

Un’azienda di Cagliari cerca un tecnico della gestione finanziaria. Si offre un tirocinio di sei mesi,. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. 5 cuochi di ristorante, 5 pizzaioli e 2 barman

Un’azienda di Cagliari cerca 5 cuochi di ristorante, 5 pizzaioli e 2 barman. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. 5 aiuto cuoco di ristorante e 5 lavapiatti

Un’azienda di Cagliari cerca 5 aiuto cuoco di ristorante e 5 lavapiatti. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

OROSEI. 3 commessi di banco e 3 cassieri di negozio

Un’azienda di Orosei cerca 3 commessi di banco e 3 cassieri di negozio. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Siniscola o al proprio CPI di iscrizione.

DORGALI. Farmacista

Un’azienda di Dorgali cerca un farmacista. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro – Sede decentrata di Dorgali o al proprio CPI di iscrizione.

GHILARZA. Impiegato amministrativo

Un’azienda di Ghilarza cerca un impiegato amministrativo. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Ghilarza o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. Docente universitario in scienze statistiche

Un’azienda di Cagliari cerca un docente universitario in scienze statistiche. Si offre un contratto di lavoro autonomo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

IGLESIAS. Docente di lingue

Un’azienda di Iglesias cerca un docente di lingue. Si offre un contratto di lavoro autonomo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Iglesias o al proprio CPI di iscrizione.

ARZANA. 2 manovali edili

Un’azienda di Arzana cerca 2 manovali edili. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Lanusei o al proprio CPI di iscrizione.

GOLFO ARANCI. Cameriere di ristorante, 2 aiuto camerieri di ristorante, un cameriere di sala e un operaio addetto alla pulizia e igiene

Un’azienda di Golfo Aranci cerca varie figure. Si offrono contratti a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Manovale di magazzino

Un’azienda di Olbia cerca un manovale di magazzino. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. Programmatore informatico

Un’azienda di Cagliari cerca un programmatore informatico. Si offre un contratto di lavoro autonomo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Commesso di negozio e 3 tirocinanti commessi di vendita

Un’azienda di Olbia cerca un commesso di negozio e 3 tirocinanti commessi di vendita. Si offrono, rispettivamente, un contratto a tempo determinato e tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

MOGORO. Tirocinante impiegato amministrativo e tirocinante manovale di officina

Un’azienda di Mogoro cerca un tirocinante impiegato amministrativo e un tirocinante manovale di officina. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Mogoro o al proprio CPI di iscrizione.

BONORVA. Estetista

Un’azienda di Bonorva cerca un’estetista. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Bonorva o al proprio CPI di iscrizione.

SESTU. Esperto contabile

Un’azienda di Sestu cerca un esperto contabile. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

OROSEI. Cameriere di sala e cuoco capo partita

Un’azienda di Orosei cerca un cameriere di sala e un cuoco capo partita. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Siniscola o al proprio CPI di iscrizione.

OROSEI. Cameriere di sala

Un’azienda di Orosei cerca un cameriere di sala. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Siniscola o al proprio CPI di iscrizione.

OROSEI. Addetto al ricevimento negli alberghi

Un’azienda di Orosei cerca un addetto al ricevimento negli alberghi. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Siniscola o al proprio CPI di iscrizione.

SARDARA. Manovale assemblaggio elettrico

Un’azienda di Sardara cerca un manovale assemblaggio elettrico. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di San Gavino Monreale o al proprio CPI di iscrizione.

FONNI. Tirocinante commesso di banco

Un’azienda di Fonni cerca un tirocinante commesso di banco. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro o al proprio CPI di iscrizione.

NUORO. Esperto contabile

Un’azienda di Nuoro cerca un esperto contabile. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro o al proprio CPI di iscrizione.

NUORO. Tirocinante addetto alla contabilità

Un’azienda di Nuoro cerca un tirocinante addetto alla contabilità. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro o al proprio CPI di iscrizione.

ELMAS. 4 impiegati amministrativi e 6 autolavaggisti

Un’azienda di Elmas cerca 4 impiegati amministrativi e 6 autolavaggisti. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

FONNI. Tirocinante aiuto commesso

Un’azienda di Fonni cerca un tirocinante aiuto commesso. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Addetto alla vendita dei prodotti di pasticceria

Un’azienda di Olbia cerca un addetto alla vendita di prodotti di pasticceria. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

SAN SPERATE. Tirocinante preparatore di vernici

Un’azienda di Olbia cerca un tirocinante preparatore di vernici. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

LUNAMATRONA. Barista

Un’azienda di Lunamatrona cerca un barista. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Sanluri o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Tirocinante parrucchiere

Un’azienda di Olbia cerca un tirocinante parrucchiere. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Addetto al ricevimento negli alberghi

Un’azienda di Olbia cerca un addetto al ricevimento negli alberghi. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Elettrauto

Un’azienda di Olbia cerca un elettrauto. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

SENORBI’. Tirocinante aiuto cameriere di ristorante

Un’azienda di Senorbì cerca un tirocinante aiuto cameriere di ristorante. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Senorbì o al proprio CPI di iscrizione.

LUNAMATRONA. Tirocinante aiuto barman

Un’azienda di Lunamatrona cerca un tirocinante aiuto barman. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Sanluri o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. 2 analisti progettisti software

Un’azienda di Cagliari cerca 2 analisti progettisti software. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Aggiustatore meccanico nautico

Un’azienda di Olbia cerca un aggiustatore meccanico nautico. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

UTA. Tirocinante impiegato amministrativo

Un’azienda di Uta cerca un tirocinante impiegato amministrativo. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini o al proprio CPI di iscrizione.

FONNI. Tirocinante aiuto commesso

Un’azienda di Fonni cerca un tirocinante aiuto commesso. Si offre un tirocinio regionale. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro o al proprio CPI di iscrizione.

TORTOLI’. 3 commessi di banco

Un’azienda di Tortolì cerca 3 commessi di banco. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Tortolì o al proprio CPI di iscrizione.



CANTIERI e ART 16 (Selezioni per le pubbliche amministrazioni)

TRIEI. Operaio

Il comune di Triei assume con selezione articolo 16 un operaio comune a tempo indeterminato. Domande dal 17 al 21 febbraio. Info nel CPI di Lanusei.

VIGILI DEL FUOCO. Selezione per 10 operatori

Il dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile assumerà con selezione articolo 16, 10 persone per le sedi di Cagliari direzione regionale (3 posti), sede di Cagliari comando provinciale (2 posti), sede di Sassari comando provinciale (4 posti) e per la sede di Nuoro comando provinciale (1 posto) con la qualifica di operatore, del ruolo degli operatori e degli assistenti. E’ necessario essere disoccupati, iscritti nei CPI e non avere più di 45 anni. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Le domande si possono presentare dal 3 al 14 febbraio. Info nei CPI di Cagliari, Sassari e Nuoro.