Arzachena: il 5 febbraio alle Cliniche Doneddu l’incontro “Donna: Etica &Estetica, la ragione della bellezza”

Il 5 febbraio alle ore 19,30, nella sede di Arzachena delle Cliniche Doneddu, si terrà il terzo incontro della serie di 5 eventi dove salute e cultura ruotano intorno alla Donna, una risorsa preziosa per la crescita della comunità, della famiglia, della società, del lavoro, della Relazione.

In questo incontro si parlerà di bellezza femminile, un tema molto vasto ed importante. Oggi, infatti, si vive il corpo come un vero e proprio culto: gli interventi realizzabili sono moltissimi per assicurare il desiderio di perfezione per viso e corpo, mentre creme, tossina butolinica ed iniezioni di acido ialuronico diventano gli alleati per sconfiggere i segni del tempo.

Ma la Dott.ssa Lina Puggioni, dermatologa, la dott.ssa Vanessa Canu, chirugo plastico, ed il dott. Giannicola Doneddu, odontoiatra, da esperti, ci spiegheranno come intervenire su viso e corpo in maniera corretta.

Il Titolo della serata è : “Donna: Etica &Estetica, la ragione della bellezza”. Presenterà la serata il Dr. Paolo Barelli.

I soggetti organizzatori sono le Cliniche Doneddu, clinica di eccellenza del panorama odontoiatrico sardo presente sia ad Arzachena che ad Olbia, e l’associazione culturale Pulp, oramai un punto di riferimento per gli eventi letterari, culturali ed artistici della Gallura.