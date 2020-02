Arzachena: il 12 febbraio, si terrà “Donna: Etica & Arte, esercizi di sensibilità”

In questo incontro si parlerà di come nell’arte, a partire dalla fine dell’800, la donna abbia avuto un ruolo crescente. In realtà la donna artista si presenta per la prima volta al mondo dopo il 1500, quando Vittoria Colonna non interpellò Michelangelo per formalizzare alcune ispirazioni artistiche. Successivamente l’unico modo per la donna di entrare nel mondo artistico è sempre stato quello di appoggiarsi al proprio marito.

Durante la serata interverrà l’artista Claudia Filigheddu, che mostrerà le sue opere e farà vedere alcune tecniche dal vivo. Si parlerà di esercizi di sensibilità.

Il titolo della serata è: “Donna: Etica & Arte, esercizi di sensibilità“.

Modera la serata il Dr. Paolo Barelli, con la partecipazione del Dott. Giannicola Doneddu.

I soggetti organizzatori sono le Cliniche Doneddu, clinica di eccellenza del panorama odontoiatrico sardo presente sia ad Arzachena sia ad Olbia, e l’associazione culturale Pulp, oramai un punto di riferimento per gli eventi letterari, culturali ed artistici della Gallura.

Per info e prenotazione: Cliniche Doneddu.