Altogusto: l’arte del buon caffè espresso al Palazzo Doglio di Cagliari

Il 27 febbraio apre Palazzo Doglio, un concept hotel di prestigio nel cuore di Cagliari. Due anni di lavoro hanno dato nuovo lustro e funzionalità al palazzo costruito negli anni ’20 che gli dà il nome e disegna con la sua struttura un’ampia piazza.

Diversi gli elementi che rendono il progetto di Palazzo Doglio unico: l’hotel (membro di The Leading Hotels of the World) con un totale di 72 camere tra cui 8 suite; l’ala residenziale con 40 appartamenti privati di pregio e una Corte, di raffinata architettura aperta agli ospiti e alla cittadinanza, sulla quale si affacciano negozi d’alta gamma e tre ristoranti, tra i quali L’Osteria del Forte con lo chef Alessandro Cocco.

Gli interventi di recupero hanno interessato anche il vicino Teatro Doglio, collegato all’hotel da un attraversamento pedonale, dove si svolgeranno eventi musicali e teatrali, ma anche convegni e presentazioni; la struttura è in grado di ospitare da 100 a 1.000 persone.

Teatro Doglio

La proprietà dell’hotel è la stessa del Forte Resort Village, l’esclusivo complesso alberghiero di Santa Margherita di Pula, che offre comfort e benessere in moltissime combinazioni, tra i quali l’aroma dei migliori caffè firmati da Caffè Milani e distribuiti da Altogusto di Sassari.

Altogusto di Sassari al Palazzo Doglio

Il servizio offerto, sempre di altissima qualità, e il gradimento degli ospiti hanno confermato la scelta: gli stessi caffè si troveranno nel bar e nelle suite di Palazzo Doglio.

Protagonista nei locali è l’esclusiva miscela Altogusto Coffee Club 100% arabica, prodotta in qualità limitata e riservata ai locali più esclusivi, che in tazza esprime un raro equilibrio di forza e delicatezza, di piacevole corpo e di aroma inconfondibile.

La miscela è in grani, sempre freschissima e aromatica, per il consumo al bar, mentre le capsule offrono una soluzione funzionale e di alta qualità agli alti flussi dei coffee break che danno la carica nel corso di incontri, convegni ed eventi all’interno di Teatro Doglio.

La linea Espresso System Milani

Nelle suites le capsule della linea Espresso System Milani offrono il piacere di scoprire i diversi gusti del caffè attraverso quattro singole origini 100% arabica:

Brasile Santos Cereja Madura con un aroma delicato, una leggera acidità e un gusto dolce;

con un aroma delicato, una leggera acidità e un gusto dolce; l’ Etiopia Sidamo , dal profumo molto intenso, un ottimo corpo e netti sentori di speziato con accenni di rum cioccolato e frutta tropicale;

, dal profumo molto intenso, un ottimo corpo e netti sentori di speziato con accenni di rum cioccolato e frutta tropicale; Papua Estate Plantation dall’eccellente corpo, profumo delicato e aroma equilibrato e fruttato;

dall’eccellente corpo, profumo delicato e aroma equilibrato e fruttato; Guatemala Genuine Antigua, dolce e fruttato con uno spiccato corpo e una buona acidità. Sono caffè 100% arabica di prima qualità con un basso contenuto di caffeina, dunque indicati a ogni ora del giorno.

Siamo soddisfatti e orgogliosi di essere stati scelti per offrire con i nostri caffè il buongiorno, piacevoli parentesi di gusto e la migliore chiusura di un buon pasto all’interno di Palazzo Doglio, che rappresenta una presenza di grandissimo valore per Cagliari e un’attrattività a livello mondiale – afferma Piercarlo Bisio, presidente di Altogusto. – Da parte nostra, qui come a Santa Margherita di Pula, non ci limitiamo a consegnare caffè di qualità eccelsa, sempre freschissimo, ma completiamo il nostro servizio con un’assistenza puntuale e con la formazione del personale, affinché sia sempre in grado di erogare caffè perfetti: fare un buon espresso è un’arte.

Garantiscono l’eccellenza un nome storico nel mondo del caffè, qual è Caffè Milani, e la professionalità del team di Altogusto, specialista nella qualità e nel prestigio.

