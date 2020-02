Alghero. La Sardegna Olearia sempre al Top

Grande soddisfazione di tutta la filiera per la performance dell’oleificio Masoni Becciu di Villacidro. L’azienda di Valentina Deidda ha vinto il Sol d’Oro nelle categorie Fruttato Intenso e Categoria Biologico rispettivamente con il “Masoni Becciu” e con lo “Ispiritu Sardu”. A completare la buonissima affermazione dell’Olio sardo è la Gran Menzione nella categoria Fruttato medio per il “Vantu Bio” del Frantoio Artigiano Sandro Chisu di Orosei.

Sardegna Olearia al Top

Ottime conferme anche per l’Accademia Olearia. L’azienda algherese della famiglia Fois, che ha ottenuto la Gran Menzione nella categoria Fruttato leggero con uno dei suoi prodotti più premiati e apprezzati da esperti e cultori, ma anche dal segmento del mercato internazionale più stimolato dalle eccellenze alimentari provenienti da ogni parte del mondo: il “Riserva del Produttore”.

Per Giuseppe Fois, fondatore della società che gestisce con i figli Alessandro e Antonello per portare avanti l’attività olivicola che la famiglia si tramanda da diverse generazioni, è l’ennesima, grandissima soddisfazione, ma non l’ultima: è delle ultime ore la notizia della medaglia d’argento conquistata al “Los Angeles International Olive Oil Awards”.

Sol d’Oro è il concorso oleario internazionale in blind tasting più importante al mondo. La competizione si svolge due volte durante l’anno: in febbraio per gli oli dell’Emisfero Nord e a settembre per quelli prodotti nell’Emisfero Sud. Organizzata da Veronafiere dal 2002, punta a valorizzare i migliori oli extravergine territoriali di tutti i Paesi produttori e di promuoverli in chiave commerciale.

“Sol d’Oro – Emisfero Nord”, in scena ogni anno a Verona in febbraio, fa da anteprima a Sol&Agrifood, il Salone internazionale dell’olio extravergine di oliva e dell’agroalimentare di qualità. Dal 2014 si celebra in settembre anche “Sol d’Oro – Emisfero Sud”, manifestazione itinerante dedicata agli oli extravergine di oliva prodotti a sud dell’Equatore, per rispettarne la stagionalità, ospitata a rotazione nei Paesi produttori dell’emisfero australe.