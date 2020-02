Alghero: 22 febbraio, serata di divertimento e beneficenza a “Il ruscello”

Al ritmo della migliore disco music degli anni ’70, ’80 e ’90, la festa di carnevale sarà anche l’occasione per contribuire fattivamente ad aiutare l’associazione Fuori di Zampa, che da anni si impegna sul territorio a favore di cani e gatti abbandonati.

Ad aprire le danze alle 22:00 in punto, il live show di Mariano Melis e la sua band, seguito dai DJ Arturo Pirino, Roberto Macchiavello e Simon Luca. Nella sala dedicata ai ritmi caraibici sarà il maestro di ballo Diego Nieddu ad animare la festa con la salsa, la bachata e la kizomba.

Il Carnevale al Ruscello – dichiarano gli organizzatori – è la giusta risposta a chi vuole andare in discoteca dopocena in una serata dedicata a un pubblico over40, per ballare le migliori hit che hanno fatto la storia come “I’m your boogie man” dei KC & The Sunshine Band. Il nostro consiglio – concludono – è di arrivare in discoteca mascherati.