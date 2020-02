AIFA: ritirati tre lotti del medicinale Virdex

Un problema riguardante un diffuso farmaco contro il mal di testa ha spinto l’AIFA a fare un intervento di ritiro. L’Agenzia italiana del farmaco oggi ha deciso di richiamare dalle farmacie 3 lotti delle supposte VIRDEX.

È stata la stessa azienda, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a comunicare l’alterazione dell’aspetto delle supposte in alcune confezioni del medicinale. Per questo si è deciso d’intervenire ma da AIFA precisano che quanto successo non deve preoccupare.

I lotti sono: