A Siniscola un percorso formativo per i proprietari di cani

A Siniscola il 6 e il 7 marzo “Il Patentino – Percorso formativo per proprietario di cani per CONOSCERE, CAPIRE e VIVERE MEGLIO con il proprio cane” è il titolo del corso promosso dal Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ATS – ASSL Nuoro, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Nuoro, organizzato dal Struttura Complessa Formazione, Ricerca e cambiamento organizzativo. Responsabile scientifico il Dottor Raffaele Sebastiano Flore.

L’iniziativa si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 marzo a Siniscola, presso il palazzetto del Poliambulatorio, in località Isalle/Sant’Efisio.



Destinatari

Veterinari e chiunque possieda un cane o abbia intenzione di adottarne uno o, semplicemente, sia interessato all’argomento.

Obiettivi

Favorire un corretto sviluppo della relazione uomo/cane, valorizzarne l’importanza e tutelarne i diritti, promuovendone l’integrazione nel contesto sociale.

Come iscriversi

Inviare la scheda d’iscrizione apposita all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria Organizzativa Formazione ASSL Nuoro, all’attenzione della Dott.ssa Alessia Marras: alessia.marras@atssardegna.it – 0784 240537.