A Desulo il corso di fotografia organizzato dall’Associazione Paensieri e Mattia Melis

Iniziato due settimane fa, la riunione organizzativa si è tenuta in una sala messa a disposizione dal Comune di Desulo, mentre le lezioni hanno luogo nei saloni parrocchiali, concessi con entusiasmo, considerata l’iniziativa culturale, dal parroco Don Mariano Pili.

Le uscite fotografiche, invece, si fanno all’aperto. Il corso conta dieci iscritti provenienti da tutto il territorio. Oltre che Desulo, ci sono partecipanti da Aritzo e Gavoi. Ognuno ha aderito versando una quota. In questo modo il corso è totalmente autofinanziato e autofinanziato sarà l’allestimento di una mostra alla fine delle lezioni con i migliori scatti dei corsisti.

La fotografia è un’arte della quale non bisogna essere gelosi. Sono felice di trasmettere il mio sapere in modo che sempre più persone comprendano quante emozioni si celano dietro un obiettivo. A Desulo, poi, ho la fortuna di avere un gruppo di allievi davvero appassionati e questo rende tutto più facile e bello – afferma Mattia Melis, 31 anni, fotografo di Teti, esperto di ritratti, fotografia per cerimonie e moda (ha partecipato a varie Fashion Week in tutto il mondo e la settimana prossima sarà a Parigi per una delle più importanti settimane della moda).

I partecipanti sono assolutamente entusiasti. E questo dimostra che grazie alla passione, in questo caso per l’arte fotografica, si possono realizzare grandi cose anche nei piccoli paesi. L’obiettivo reale è fare in modo che ognuno dei corsisti possa analizzare i propri sentimenti profondi e, soprattutto, il presente dei paesi che abitano – dichiara la presidente dell’Associazione Paensieri, Daniela Melis, 34 anni, giornalista e operatrice culturale. – Il corso di fotografia è la prima delle tante iniziative che l’associazione ha in mente per il 2020: da tempo, infatti, intendiamo organizzare un corso di teatro per adulti e, ancora, un Silent Book Club, nuova tendenza per incentivare la lettura. Proseguiremo anche con tutte le attività sui social, come la Camomilla Poetica e Visioni di Canzoni, volte a diffondere cultura, poesia e musica.

Ma, entro l’estate, abbiamo intenzione anche di avviare dei progetti per i bambini – anticipa il vicepresidente di Paensieri, Pietro Nasitti, 35 anni, pedagogista con lunga esperienza sul campo. – Tra questi, educazione alle emozioni attraverso gli albi illustrati e percorsi nella natura con lo stile waldkindergarten (asilo nel bosco). Abbiamo tanti bambini curiosi e un territorio immenso da scoprire e per il quale emozionarsi. E da fotografare, ovviamente.

Il corso di fotografia, invece, prevede ancora una decine di lezioni. Dopo di che, il fotografo di Teti selezionerà le migliori foto, che andranno a far parte di una mostra da tenersi a Desulo per un weekend.

Questo è il normale iter che deve seguire un corso di fotografia. Sarà una bella iniziativa non solo per i corsisti, che ci stanno mettendo davvero il cuore, ma anche per il paese che, attraverso questo evento, potrà scoprire il valore dell’arte della fotografia, un modo di comunicare emozioni immediato e intenso – conclude Mattia Melis.

Mattia Melis è fotografo professionista da diversi anni. A Teti lavora all’interno dello studio S.M.A., formato da giovani professionisti.

L’associazione Paensieri è nata a Desulo nel 2018 per diffondere cultura e tradizioni. Per maggiori informazioni, si può visitare la pagina Facebook dell’associazione @paensieri o scrivere all’indirizzo e-mail paensieri@gmail.com