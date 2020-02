A Castelsardo si punta sul porto turistico: finanziati 2 milioni € di interventi

È di ieri mattina il sopralluogo della delegazione tecnica dell’Assessorato al seguito del Capo di Gabinetto, Vincenzo Corrias; con lui il consigliere regionale e segretario della IV Commissione (Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità), Aldo Salaris.

Il primo intervento consiste nella sostituzione del ponte pedonale in legno con una struttura analoga e il cambio del pontile galleggiante ubicato in corrispondenza della banchina n.4, compresa anche la posa degli impianti; idrico, antincendio ed elettrico. I fanali di segnalamento marittimo, facenti parte del progetto di rinnovamento, sono già stati sostituiti.

Il secondo intervento, più oneroso e che sarà finanziato con 1.500.000 euro già deliberati, è in fase di progettazione e prevede il completamento delle opere di difesa e di accosto oltre il ripristino del molo attualmente danneggiato a causa delle forti mareggiate degli anni passati.

Si completa – dichiara Corrias – il percorso di verifica effettuato, sin dal suo insediamento, dall’Assessore Frongia in giro attraverso i porti della Sardegna di interesse regionale. Gli elementi acquisiti concorrono a formare il Piano Regionale sulla Portualità, per il quale sono stati chiesti in finanziaria oltre 18 milioni di euro.