Willie Nile Band: la leggenda del rock sarà in Italia il 30 aprile, l’1 e il 2 maggio 2020

Sarà live giovedì 30 aprile a Club Il Giardino di Lugagnano (VR), venerdì 1 maggio al Teatro Miela di Trieste e sabato 2 maggio All’1e35 Circa di Cantù (CO). Tutti i dettagli sugli ingressi verranno resi noti a breve.

“Willie Nile Band”: la biografia

Una carriera quarantennale, partita con la fantastica doppietta “Willie Nile” e “Golden Dawn” su Arista Records, la cui ultima fatica è “Children of Paradise” del 2018. Il nuovo album uscirà in concomitanza con le tre tappe italiane 2020.

Gli show e la personalità di Willie hanno da subito colpito molti artisti che ne lodano il talento artistico e umano, come Bruce Springsteen, Lou Reed, Bono Vox e Billy Idol.

A più di 70 anni Willie Nile continua a far divertire il pubblico con l’entusiasmo che lo contraddistingue e la sua dose di rock, punk e folk, debitore delle sue stesse grandi ispirazioni come i Clash, Bob Dylan e Springsteen.

Uno dei più brillanti cantanti-cantautori degli ultimi 30 anni (The New Yorker).

Un uomo che impersonifica il vero spirito del rock n’ roll (London Times).

Video:

“Streets Of New York”: https://youtu.be/Hk-G3MIjMY0

“Willie Nile e Bruce Springsteen”: https://youtu.be/JjlLPFGuFo0

“Won’t Get Fooled Again” con Billy Idol, Bruce Springsteen, The Who: https://youtu.be/W2bcUlm863U

