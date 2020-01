Whirlpool; Palombella (Uilm): “Ci aspettiamo soluzioni concrete per il futuro dei lavoratori”

“Ci aspettiamo che il Ministro Patuanelli porti soluzioni concrete e credibili che garantiscano gli attuali livelli occupazionali e la produzione di elettrodomestici di alta gamma nello stabilimento di Napoli. Dopo oltre un mese trascorso dall’ultimo incontro, ci attendiamo che il Governo abbia trovato soluzioni durature e reali per il futuro occupazionale dei 420 lavoratori napoletani”. Così Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, prima dell’incontro in programma presso il Mise sulla vertenza Whirlpool.

“In questi mesi la multinazionale ha continuato a tenere un comportamento passivo – dichiara il leader Uilm – continuando a prospettare come unica soluzione quella del progetto industriale della start up svizzera Prs che abbiamo definito più volte, fin dall’inizio, non credibile e incapace di garantire futuro occupazionale e produttivo”.

“Ci aspettiamo dall’azienda – prosegue – un segnale distensivo che vada nella direzione della continuità produttiva oltre il termine del 31 marzo prossimo”.

“Quindi – conclude – ci aspettiamo soluzioni che garantiscano lavoro e non ammortizzatori sociali ai 420 lavoratori del sito di Whirlpool di Napoli”