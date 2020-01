“Virginia”: è finalmente uscito il videoclip di Gianmatteo Nasca

Il video – pubblicato su You Tube – è il primo passo del cantautore pop toscano che così presenta il primo lavoro discografico solista.

“Virginia” è un un brano concepito di getto – racconta Gianmatteo Nasca – che cavalca l’onda dei miei vent’anni vissuti con leggerezza, dove coesistono storie d’amore consumate, straziate e ridotte all’osso che si ritrovano in qualche modo ad essere messe in discussione col senno di poi. Una di queste storie si chiama Virginia.

Uno scanzonato ma consapevole beat-pop guida il piglio “insolente” di Gianmatteo, con una sezione di fiati dal respiro world e un testo giovane con la giusta ironia che contraddistingue la scrittura di Nasca.

Crediti di “Virginia”

Gianmatteo Nasca: voce e chitarra acustica;

Giuseppe Galgani: chitarra elettrica;

Pietro Martinelli: basso;

Davide Chioggia: batteria;

Stefano Bergamaschi: fiati;

Stefano Marelli: hammond.

Brano prodotto e arrangiato da Raffaele Abbate negli studi di OrangeHomeRecords (Leivi – GE).

Videoclip “Virginia” prodotto da Godzilla Burger.

Regia di Giulio Barlucchi.

Interpreti: Gianmatteo Nasca, Sofia Sally Rose, Simone Di Muro.

L’artista: Gianmatteo Nasca

Gianmatteo Lorenzo Nasca è un cantautore toscano nato nel 1993 a Poggibonsi (SI). Inizia la sua attività musicale nel 2007 come chitarrista di alcune band suonando live in eventi, locali e strade della Provincia.

Dopo qualche mese nasce la necessità di raccontare il mondo che lo circonda non solo attraverso la sei corde ma anche tramite la voce e i suoi testi. Nell’estate del 2015, durante la promozione del disco d’esordio dei Norah, la band di cui fa parte, si esibisce come artista di supporto di Roy Paci e Emanuele Dabbono, autore di Tiziano Ferro.

È qui che decide di intraprendere la carriera solista nel mondo pop-rock. Nel luglio del 2017 si conferma uno dei semifinalisti di “Genova Per Voi” e nell’agosto dello stesso anno si esibisce come unico artista di supporto di Jackie Perkins e il due volte Premio Tenco Nicola Costanti. Nel 2018 vince il Concorso “Un Mare di Stelle” nella sezione Autori e nel 2019 aprirà il live di Giovanni Truppi al 3 Gotti Al Campino Festival. Lo stesso anno approda alla OrangeHomeRecords del produttore Raffaele Abbate, per lavorare al primo disco solista.

