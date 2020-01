VinNatur Genova 2020: oltre 100 produttori per un vino naturale senza confini

VinNatur Genova, in programma domenica 23 e lunedì 24 febbraio ai Magazzini del Cotone al Porto Antico, porterà nel capoluogo ligure 105 produttori di vino naturale provenienti da Italia, Spagna, Francia e Slovenia.

L’edizione 2020 sarà all’insegna di sinergie con diversi protagonisti del mondo enologico che condividono la passione per l’artigianalità e la naturalità del vino. VinNatur Genova, infatti, sarà l’evento di apertura della Genova Wine Week, che si concluderà con il Genova Wine Festival, evento organizzato dall’Associazione Papille Clandestine, il 29 febbraio e il primo marzo a Palazzo Ducale. Nel mezzo, un ricco programma di eventi, convegni e cene con i produttori nei locali della città, in cui il mondo del vino naturale e quello del vino ligure si intrecceranno e dialogheranno. Sarà disponibile in prevendita anche un biglietto cumulativo per gli appuntamenti di VinNatur Genova e Genova Wine Festival.

L’altra importante collaborazione che caratterizza VinNatur Genova è quella con la manifestazione Vella Terra di Barcellona. Giunta nel 2019 alla quarta edizione, Vella Terra è la prima Fiera spagnola indipendente e internazionale dedicata ai vini naturali, che fin dalla nascita si è dimostrata attiva nella ricerca di sinergie con altre fiere indipendenti d’Europa. Il sodalizio con VinNatur si concretizzerà con la presenza di undici produttori, originari della Catalunya, Paìs Vasco, Galicia e Castilla la Mancha tra i banchi di VinNatur Genova, al fine di promuovere tutti insieme la produzione e l’acquisto di vini artigianali, rispettosi del terroir e dell’ambiente.

Tutte le informazioni e la lista completa degli espositori di VinNatur Genova disponibili su www.vinnatur.org/events/vinnatur-genova/producers/

INFO IN BREVE | VinNatur Genova 2020

Data: Domenica 23 e lunedì 24 gennaio 2020

Orari di apertura: dalle 11.00 alle 19.00

Luogo: Magazzini del Cotone – Via Magazzini del Cotone, 35 – Porto Antico di Genova

Ingresso: €15 al giorno, catalogo e calice da degustazione inclusi. Prevendita biglietti sul sito www.eventbrite.it/e/biglietti-vinnatur-genova-2020-86001698395

Genova Wine Week: biglietto cumulativo dei due eventi disponibile su bit.ly/2TkZjoe

Per chi arriva in treno:

– da Stazione Genova Piazza Principe: 10/15 minuti a piedi

– autobus 35 direzione Via Vannucci, discesa Gramsci 2/metrò Darsena oppure 1, partendo dalla fermata Marittima/Principe Fs discesa e capolinea in Piazza Caricamento

– metropolitana, direzione Brignole, discesa San Giorgio.

Cani: non sono ammessi

Info: www.vinnatur.org

VinNatur – Associazione Viticoltori Naturali

L’associazione VinNatur nata nel 2006 riunisce piccoli produttori di vino naturale da tutto il mondo che intendono difendere l’integrità del proprio territorio. Scopo dell’associazione è unire le forze di questi vignaioli per dare ad ognuno maggior forza, consapevolezza e visibilità condividendo esperienze, studi e ricerche. Scopo dell’associazione è anche quello di promuovere la ricerca scientifica e divulgare la conoscenza di tecniche naturali e innovative. Negli anni sono nati diversi progetti di ricerca tra le aziende associate e alcune Università e Centri per la Sperimentazione.

Alla nascita le aziende aderenti a VinNatur erano 65. Oggi sono 195, per un totale di 1800 ettari di vigna che producono 6 milioni e 500 mila bottiglie di vino naturale, di cui circa 5 milioni in Italia. Per associarsi i viticoltori devono accettare di sottoporre i propri vini all’analisi dei pesticidi residui, per poter garantire la genuinità dei vini. www.vinnatur.org