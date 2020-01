VII Caroli Hotels Basketball Cup Under 14: vince il Basket Angel Manfredonia

Come già nella precedente edizione, il torneo maschile era intitolato “Memorial Antonio Corlianò” (ex presidente della New Basket Brindisi e uomo di basket competente, genuino, che con la sua passione ha fatto tantissimo per la pallacanestro in Puglia).

Presenti 4 formazioni Under 14: Aurora Brindisi, Scandone Avellino, Jirafa Basket Caivano, Basket Angel Manfredonia. Le partite della manifestazione giovanile si sono disputate al PalaOzan “Tiziano Manni” di Ugento.

Ha prevalso Basket Angel Manfredonia in finale su Aurora Brindisi 77-47.

Per il terzo posto, vittoria di Scandone Avellino su Jirafa Caivano 86-37.

Miglior allenatore Piacentile del Caivano (per aver giocato con giocatori più piccoli degli altri); miglior giocatore Nicola Totaro del Manfredonia.

I partners dell’evento sono: Divella, Molten, Foobaskill, Camer gas & power, Nencini Sport, Joker Floors, Sagelio, Finora Consulting, Dunkest, Martinucci Centro Storico Gallipoli, Arte Pietra, Centrauto Group.

Albo d’oro maschile:

1° edizione Sabonis Basketball School (Lituania);

2° edizione Olimpia Milano;

3° edizione Mens Sana Academy;

4° edizione Aurora Brindisi;

5° edizione Petrarca Padova;

6° edizione Promitheas Patrasso;

7° Basket Angel Manfredonia.

Attivo il sito web www.carolihotelsbasket.it