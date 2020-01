Unioncamere: nel 2019 oltre 8mila attività di giochi, scommesse e case da gioco

Sono state 8.050 le attività di giochi, scommesse e case da gioco registrate nel 2019, valore in crescita del 2% rispetto all’anno precedente.

È quanto riporta la Unioncamere nel “Registro delle Imprese”, rilevazione condotta da InfoCamere. Il dato complessivo – come scrive Agimeg – vede invece oltre 353mila imprese nate nel 2019, circa 5mila in più rispetto al 2018.

Tornando alle imprese di gioco, in Campania c’è il maggior numero di attività aperte, 1.700, valore in crescita del 2,7% rispetto al 2018 (44 imprese aperte). Oltre le 900 attività anche in Lombardia e nel Lazio, dove c’è stato anche un aumento rispetto all’anno precedente di oltre il 2,7% in entrambe le regioni.

Molto particolare invece l’aumento, il più alto in Italia, registrato in Piemonte. Nella regione, infatti, sono state 29 le attività di gioco aperte lo scorso anno, per un totale di 430 imprese e un aumento rispetto al 2018 del +7,2%. Segni negativi invece per il Trentino Alto Adige (-19,4%), Friuli Venezia Giulia (-6,8%) ed Emilia Romagna (-2,2%).

Ecco il dettaglio delle imprese di gioco registrate nel 2019, quelle aperte o chiuse e la variazione con il 2018.

Regione Registrate 2019 Aperture/Chiusure 2018-2019 var.% 2019/2018 ABRUZZO 237 8 3,49% BASILICATA 68 4 6,25% CALABRIA 300 9 3,09% CAMPANIA 1.700 44 2,66% EMILIA ROMAGNA 349 -8 -2,23% FRIULI-VENEZIA GIULIA 110 -8 -6,78% LAZIO 967 26 2,75% LIGURIA 192 2 1,05% LOMBARDIA 955 26 2,77% MARCHE 180 3 1,69% MOLISE 39 2 5,41% PIEMONTE 430 29 7,23% PUGLIA 626 1 0,16% SARDEGNA 150 2 1,35% SICILIA 865 22 2,61% TOSCANA 352 -2 -0,56% TRENTINO – ALTO ADIGE 28 -7 -19,44% UMBRIA 78 0 0,00% VALLE D’AOSTA 5 0 0,00% VENETO 419 6 1,44% ITALIA 8.050 159 2,01% Fonte: Unioncamere-InfoCamere. Movimprese

