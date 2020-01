Ufficiale: Gaston Pereiro nuovo giocatore rossoblù

Gaston Pereiro è il nuovo acquisto del Cagliari per la sessione invernale di calciomercato. Il giocatore arriva in Sardegna a titolo definitivo dal PSV Eindhoven, firmando un contratto con opzione sino al 2024.

Non arriva Pjaca, ma Pereiro. Questo è il rinforzo che Giulini manda a Maran per la seconda parte di stagione. Classe 1995, lascia l’Olanda con 154 presenze al PSV, tra cui 19 in Champions League e 5 in Europa League, collezionando 44 gol.

E’ un giocatore estremamente duttile: può sia essere schierato come esterno, preferibilmente a destra, ma anche da trequartista.

Vedremo se l’allenatore rossoblù deciderà di convocarlo già per la sfida di domani contro il Parma alla Sardegna Arena. Il ritardo della lista dei convocati potrebbe far palesare ciò.