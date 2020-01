Tre arresti in Romania per l’uccisione di un italiano

ROMA – Tre soggetti sono stati arrestati in Romania perché accusati dell’omicidio di un romano di 63 anni avvenuto in una cittadina nei pressi di Bucarest, il 30 dicembre scorso. L’uomo è stato massacrato a calci, pugni e preso a bastonate in testa da due ragazzi di 21 anni, ‘ingaggiati’ da una ragazza romena di 32 anni, moglie della vittima, a un ‘prezzo’ di 500 euro. Il fascicolo di indagine aperto a piazzale Clodio è coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal sostituto procuratore Eugenio Albamonte. I tre protagonisti della vicenda sono stati accusati di omicidio volontario in concorso aggravato.