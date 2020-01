Tortolì. Progetto Sport per tutti Young, attività sportiva gratuita per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni 

E’ rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni e ha lo scopo di sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, supportando sia le famiglie che, a causa delle difficili condizioni economiche, non possono sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica, sia le associazioni e società sportive che già svolgono attività di carattere sociale sul territorio.

”Un bellissimo progetto che siamo felici si possa realizzare anche nel nostro Comune grazie all’iniziativa di Sport Salute e alle associazioni sportive che hanno aderito. L’obiettivo è pregevole: permettere anche alle famiglie economicamente più svantaggiate di far praticare una disciplina sportiva ai propri figli, garantendo così un loro diritto, lo sport, che rappresenta uno dei più importanti strumenti educativi insieme alla scuola, oltre che un sano momento di svago e divertimento” dichiara l’Assessora alle Politiche Sociali e Giovanili Emanuela Laconca.

”Lo sport è un educatore naturale, favorisce l’integrazione, forma il corpo e la mente, un vero maestro di vita che insegna i veri valori come il rispetto e la sana competizione. Per tutti questi motivi dovrebbe essere garantito a tutti, questa iniziativa va verso questa direzione e non possiamo che sposarla e invitare le famiglie in possesso dei requisiti a partecipare’ aggiunge l’Assessora allo Sport Lara Depau.

Il Progetto prevede lo svolgimento di attività sportiva pomeridiana, offerta gratuitamente attraverso l’intervento delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presenti sul territorio che hanno aderito al progetto nel comune di Tortolì.

Per tutti i dettagli relativi al bando, per scaricare l’avviso e la domanda di candidatura è necessario collegarsi al sito https://area.sportditutti.it/. Può essere anche direttamente compilata e presentata presso le ASD/SSD che si sono candidate al progetto.

C’è tempo fino alle ore 16, del 31 gennaio 2020 per presentare domanda.