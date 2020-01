Tortolì: l’Amministrazione fa chiarezza in merito a un articolo dell’Unione Sarda

La notizia non è del tutto corretta. Non era in programma, infatti, alcun incontro con gli operatori del porticciolo che si sono presentati, ieri mattina in Comune, spontaneamente.

Sono stati comunque ricevuti informalmente dal Sindaco e dai colleghi della Giunta presenti e, dopo una breve discussione sul servizio di raccolta rifiuti delle imbarcazioni, sono stati invitati ad aggiornarsi per un incontro formale con tutti i soggetti preposti.