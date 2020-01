Torna il sereno tra il Cagliari e Nandez: nuovo contratto per l’uruguaiano

La telenovela tra il Cagliari e Nahitan Nandez sembra essere ai titoli di coda.

Il giocatore uruguaiano, attraverso il suo agente Pablo Bentacur, ha avviato una causa legale contro il Cagliari Calcio per dei mancati pagamenti sui diritti d’immagine e su dettagli dell’attuale contratto. In totale sono state avviati 3 processi.

Così come ha riportato La Gazzetta dello Sport, la prima udienza è andata in scena martedì scorso, ma è stata rinviata per consentire alle parte di trovare un accordo extragiudiziale. In queste ultime ore, infatti, è sempre più insistente l’imminente rinnovo di contratto di Nandez. Un contratto che avrà anche una clausola rescissoria fissata a 40 milioni in vista del mercato estivo.

Nandez, infatti, piace a molti club italiani: Inter e Roma su tutti.

Un rinnovo che finalmente metterebbe la parole fine alla telenovela rossoblù.