The Specials-Hors Normes al cinema in primavera con Europictures

Dopo aver chiuso con gran successo l’ultimo Festival di Cannes, ed aver vinto come Miglior Film al San Sebastián International Film Festival, arriva nelle sale italiane l’attesissima nuova commedia agrodolce di Olivier Nakache e Éric Toledano (Quasi Amici, C’est la vie – Prendila come viene, Samba). The Specials (Hors normes), attraverso le acclamate interpretazioni di Vincent Cassel e Reda Kateb, porta alla luce e affronta le problematiche quotidiane vissute da ragazzi affetti da autismo, storie vere, tratte da esperienze reali delle Onlus parigine e dei casi sotto la loro tutela. Il film ha ottenuto ben 8 candidature ai prossimi Premi César, che saranno assegnati il 28 febbraio, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore per entrambi i protagonisti. Distribuito da Europictures, il film sarà al cinema da questa primavera.

SINOSSI

Bruno e Malik sono dediti all’educazione, quella dei bambini autistici; entrambi responsabili di due organizzazioni non profit separate, i due insegnano a ragazzi provenienti da realtà sociali problematiche a prendersi cura di casi più difficili che sono stati rifiutati da tutti gli altri insegnanti e istituzioni.