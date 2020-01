Tempio Pausania. Il Vice sindaco Addis nomina Anna Paola Aisoni nuovo assessore e rimodula le deleghe

Novità nella compagine di maggioranza. Il vicesindaco Giovanni Antonio Addis ha nominato il consigliere comunale Anna Paola Aisoni alla carica di Assessore al Turismo, ai Servizi sociali, alla Rigenerazione urbana e all’Urbanistica e ha al contempo rimodulato le deleghe assessoriali.

Con le dimissioni dell’assessore Daniela Lattuneddu, con delega alle Strategie di sviluppo territoriale, risorse comunitarie, nazionali e regionali, politiche comunitarie, arredo e decoro urbano, si è modificato di nuovo l’assetto dell’organo, ridotto di una unità.

Si è reso così necessario rivedere l’attribuzione delle materie delegate agli assessori e ai consiglieri. Il vicesindaco Gianni Addis ha deciso di completare l’organo e rinforzare la squadra per assicurare un migliore supporto alla figura del vicesindaco, incaricato anche delle funzioni del Sindaco, e alla stessa Giunta e per una migliore e più efficace gestione delle materie delegate, nel rispetto delle quote di genere previste dalla legge. Con l’occasione il vicesindaco ha provveduto anche a rimodulare le deleghe assessoriali agli altri assessori in carica secondo la seguente formulazione:

Assessore FRANCESCO QUARGNENTI:

Viabilità Urbana;

Polizia Locale e Sicurezza;

Ambiente –Illuminazione Pubblica;

Protezione Civile;

Lavori Pubblici;

Arredo e Decoro Urbano;

Assessore FRANCESCO MAROTTO:

Finanze e Bilancio;

Tributi e patrimonio;

Pubblica istruzione;

Strategie di sviluppo territoriale;

Risorse e politiche comunitarie,nazionali e regionali;

Assessore AURORA CAREDDU:

Frazioni;

Viabilità rurale;

Problematiche dell’agro di Tempio e Frazioni;

Assessore ANNA PAOLA AISONI:

Turismo;

Servizi sociali;

Rigenerazione urbana;

Urbanistica.

Restano invece invariate le materie delegate già conferite in capo ai consiglieri comunali. A Massimiliano Pirrigheddu confermato il Commercio e l’Artigianato. Sergio Pala tiene i Nuovi assetti territoriali, lo Spettacolo e lo Sport. Giuseppe Pirinu riconfermato alla Sanità, lavoro, industria, problematiche, sviluppo Z.I.R e Mattatoio comunale. Giuseppe Marco Roberto Usai mantiene le materie di Edilizia privata, Cultura e Affari istituzionali.