Sportello Legale Sanità: intervista all’Avv. Francesco Barucco, esperto in malasanità

Ma per capire meglio cosa si intende per risarcimento e danni provocati da errori medici abbiamo intervistato l’Avvocato Francesco Barucco, esperto in casi di malasanità.

In Italia si registrano sempre più casi di malasanità; qual è la prima cosa da fare se si presenta il caso?

La prima cosa da fare è contattare un esperto del settore. Agire prontamente è fondamentale, non solo per evitare eventuali termini di prescrizione, ma per poter impostare correttamente l’azione e, soprattutto, evitare eventuali manomissioni delle cartelle cliniche che, purtroppo, è un evento tutt’altro che raro.

Molto spesso le persone sono diffidenti perché credono di dover pagare prima di ottenere il risarcimento; è un falso mito che possiamo sfatare?

Esistono strutture specializzate che si assumono tutti i costi di queste procedure e che evitano agli assistiti di dover sborsare cifre esorbitanti solo a titolo di acconto e che non sono alla portata di tutti. Infatti, per poter affrontare correttamente un’azione di richiesta di risarcimento danni da responsabilità medica, è necessario il lavoro contemporaneo almeno di un avvocato, un medico legale e un medico specialista. A questi costi andranno aggiunti, nel caso in cui sia necessario adire in Tribunale, i costi per iscrivere la causa a ruolo nonché i compensi del collegio peritale nominato dal giudice. Come vede i costi sono molti e, in pratica, impediscono alla stragrande maggioranza della popolazione italiana di far valere i propri diritti in Tribunale. Solo grazie a strutture che si assumono il rischio della lite possiamo dire che la giustizia è alla portata di tutti. Altrimenti sarebbe riservata esclusivamente a chi può permetterselo e non mi sembra che la Costituzione Italiana dica questo.

Quali sono i primi passi da intraprendere in casi di errore medico?

Ripeto, contattare subito un esperto del settore e chiedere subito una copia delle cartelle cliniche in questione.

A chi tocca provare la colpa in un caso di risarcimento per errore medico, al medico stesso o alla struttura?

A seguito dell’entrata in vigore della c.d. Legge Gelli, si è creato una specie di doppio binario. Nel caso dei medici sono i danneggiati a dover provare la colpa del professionista, mentre nelle cause contro le strutture la colpa si presume e sono queste a dover provare di aver agito correttamente.

Quanto tempo passa prima di ottenere il giusto risarcimento?

La tempistica è estremamente variabile e dipende dalla possibilità di trovare una soluzione transattiva con la controparte o dalla necessità di intraprendere un giudizio. Purtroppo, oramai, trovandoci con la maggior parte delle strutture pubbliche e private sprovviste di copertura assicurativa o assicurate, ma con franchigie elevatissime, le transazioni sono cosa molto rara. Nella gran parte dei casi quindi, dovendo intraprendere i giudizi, le tempistiche variano a seconda della geografia. Ovvero vi sono Tribunali virtuosi nei quali un giudizio si conclude nel giro di un paio di anni, altri in cui ce ne vogliono circa quattro e altri ancora in cui non bastano otto anni.

Possono tutti richiedere un risarcimento?

Certamente, il diritto alla salute è riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica e la sua tutela spetta a tutte le donne e gli uomini che si trovino a dover subire delle cure mediche in Italia, che siano o meno cittadini italiani. Quindi in caso di danni da responsabilità medica, al di fuori del termine prescrizionale, tutti possono chiedere un risarcimento per il danno subito.

