Social Pro League: i risultati a meno di 7 giorni dalla fine dei sedicesimi di finale

La situazione nella parte in basso a sinistra del tabellone vede quattro big match.

Trova il pareggio il Catania, dando speranze ai tifosi per il passaggio agli ottavi di finale. Nel secondo match, il Bari mantiene il vantaggio in trasferta contro un agguerrito Piacenza, il risultato è stabile sullo 0-1 in favore dei galletti pugliesi.

Vis Pesaro e Ravenna, invece, non sono riuscite ancora a smuovere il tabellino dei marcatori, lasciando il risultato ancora fermo sullo 0-0. Eccezion fatta per la partita più scoppiettante della parte destra del tabellone, dove l’Olbia sta cercando di tenere testa ad un ben più quotato Teramo, che ancora conduce per 1-2; però c’è ancora una settimana per poter votare e raggiungere il pareggio.

Sono stati tantissimi i tifosi votanti durante lo svolgimento della fase iniziale del tabellone e per le imminenti fasi calde del gioco si attendono nuovi e numerosi voti da parte dei fan. Per giocare basta accedere e iniziare a votare da questa pagina:

https://www.superscommesse.it/social_pro_league/tabellone/

La sfida è ancora lunga e c’è ancora tempo per portare la propria squadra il più in alto possibile. Ricordiamo che i sedicesimi di finale termineranno il 7 febbraio 2020, alle ore 00:00. Per tutti i dettagli e approfondimenti sul regolamento, rimandiamo alla pagina istituzionale della Social Pro League. La trovate qui.