Skin Boutique: nasce a Cagliari l’estetica su misura

Da pochi mesi a Cagliari, precisamente in via Leonardo Alagon 8, c’è una novità che riguarda il benessere di viso e corpo, si chiama Skin Boutique.

Non un semplice centro estetico ma un vero e proprio studio di consulenza estetica, nel quale troverete una risposta mirata e professionale ad ogni grado di inestetismo della pelle.

Un modo di intendere l’estetica che va oltre il semplice trattamento in cabina e che ha come obiettivo la risoluzione definitiva degli inestetismi trattati.

Skin Boutique nasce dall’idea di Cristina Colomo, la titolare del centro di consulenza estetica personalizzata; 35 anni d’età e 10 anni di formazione a Milano le hanno permesso di capire cosa mancasse ancora nel suo settore per offrire un servizio unico alle sue clienti:

Quando ho pensato a Skin Boutique, l’ho pensato come a un luogo dove le persone potessero finalmente conoscere la propria pelle e imparare a curarla nel modo corretto, in modo tale che i miei trattamenti in cabina potessero essere efficaci sin dalla prima seduta, senza false promesse o trattamenti invasivi e dolorosi.