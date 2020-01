Si rinnova la partnership tra il gruppo Collu Abbigliamento e Genesis Mobile

Il Gruppo Collu Abbigliamento ha scelto di continuare ad affidarsi a Genesis Mobile per la propria presenza on line e per le campagne direct.

Gruppo Collu Abbigliamento è una azienda con oltre 55 anni di esperienza nel settore abbigliamento, 4 punti vendita ed oltre 40 personal shopper. Un punto di riferimento nel settore cerimonia e sposi per chi ama la qualità all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza, punto di richiamo anche per la clientela giovane al passo con la moda, le tendenze e le marche più importanti del momento.

“Affidata a Genesis Mobile – afferma Andrea Comida, team manager Area Sardegna di Genesis Mobile– la gestione delle campagne di direct mobile marketing e la comunicazione digitale verso i clienti per fidelizzarli, grazie ai contenuti mobile di Ada , piattaforma di nostra proprietà che ci consente di realizzare un sempre maggiore engagement con gli utenti.”

Inoltre è online il restyling del sito gruppocollu.it con nuove foto, video e news, che rappresenterà per tutti i clienti del gruppo la porta di ingresso nell’universo – reale e digitale – dell’azienda.

Attraverso la pagina gruppocollu.it/ sarà possibile infatti non solo conoscere la mission e i valori dell’azienda, ma anche visionare collezioni e promozioni con un rapido collegamento ai canali social.

“ Il prossimo passo – afferma Alessandra Collu, titolare del gruppo Collu – sarà quello di dotarci di un’e-commerce cosi da poter facilitare l’esperienza di acquisto dei nostri clienti collegando efficienza e prossimità.”