Sestu: il 4 gennaio, “I giovani talenti del Conservatorio” in concerto

Il concerto si pone l’obiettivo di valorizzare e far conoscere le potenzialità esecutive dei giovani musicisti sestesi che hanno intrapreso un importante percorso formativo, presso la più alta istituzione accademica di formazione artistica e musicale, e hanno scelto di fare della musica la professione della loro vita.

La manifestazione concertistica in argomento è fondamentale per permettere agli esecutori coinvolti di presentarsi ai propri concittadini offrendo con esecuzioni pubbliche un prodotto musicale di elevato valore, ma anche per stimolare e motivare al meglio i giovani concertisti con specifiche iniziative che, rendendoli protagonisti attivi della loro arte, siano per loro motivo di gratificazione e stimolo per continuare al meglio i loro studi approfondendo tecniche, stili e repertori diversi.

Il concerto è organizzato dall’Associazione “TAM TAM” di Sestu in collaborazione con il Comune di Sestu (Assessorato alla Cultura e Spettacolo) e con l’Associazione Turistica Pro Loco di Sestu (nell’ambito della Rassegna “Natale Insieme 2019 con le Associazioni ed i Commercianti”), nonché con la Parrocchia San Giorgio Martire, con il Conservatorio Statale di Musica di Cagliari e con l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas pure nell’ambito della produzione concertistica “Giovani talenti in musica” inserita nel progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e nella produzione, distribuzione e circuitazione concertistica dell’anno 2020.

Si precisa che l’ingresso all’iniziativa sarà totalmente gratuito, al fine di favorire la massima affluenza di spettatori e garantire la più ampia diffusione, partecipazione e fruizione della proposta in programma.